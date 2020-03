19.40 REPORTAGE

Re: Gigantomanie am Gipfel – Skifahren um jeden Preis? In Tirol sorgt ein Megaprojekt für Aufruhr: Hier soll das größte Gletscherskigebiet der Welt entstehen. Die geplante Zusammenlegung von Pitz- und Ötztal ist für die einen eine Chance auf Arbeitsplätze und Wohlstand und für die anderen ein fataler Eingriff in die Natur mit unabsehbaren Folgen. Wer hat die besseren Argumente? Die "Gletscherehe" spaltet die Bevölkerung. Bis 20.15, Arte

20.15 ALUHUTTRÄGER

Die sieben größten Verschwörungstheorien derGeschichte Verschwörungstheorien sind nicht totzukriegen – schon gar nicht im Zeitalter des Internets. Etwa dass Elvis noch lebt oder die Amerikaner nie auf dem Mond waren. Bis 21.00, ZDF Info

20.15 LEBENSMITTEL

Themenmontag: Die Wahrheit hinter Billigsemmeln Thema sind die Tricks hinter den Discount-Bäckerwaren und die Frage, wo die Grenzen für unsere Gesundheit und für halbwegs faire Produktionsverhältnisse liegen. 21.05 Die Tricks mit Brot und Semmeln – Was wir wirklich essen,21.55Was ist drinnen in unserem Brot?,22.45Wie gesund ist unser Brot? Alte und neue Sorten im Vergleich. Bis 23.40, ORF 3

20.15 HORROR

Die Teuflischen (Celle qui n’était plus, F 1955, Henri-Georges Clouzot) Gruselatmosphäre sondergleichen: Ehefrau und Geliebte eines tyrannischen Mannes planen ein Komplott und ermorden ihn. Meisterwerk von Regielegende Clouzot, die albtraumhafte Atmosphäre lässt die Nackenhaare zu Berge stehen. Bis 22.10, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema: Coronavirus in Österreich – funktionieren die Notfallpläne? Eine junge Frau, die nach einem Italienbesuch erkrankt ist, berichtet von einer zweitägigen Odyssee, bis sie zu ihrem negativen Test kam. Eine Landärztin macht sich Sorgen, weil ihr Vorrat an Schutzmasken zu Ende geht. Weitere Themen: Mutterdepression. / Scheidungsanwältin Helene Klaar. / Höchste Skischule der Welt in Nepal. Bis 22.00, ORF 2

22.10 ALKOHOL

Warum saufen wir so gern? Unterwegs im Westen Der Alkoholkonsum in Deutschland ist gefährlich hoch. Obwohl Trinkende in der Regel wissen, dass Alkohol ein Nervengift ist, das Körper und Geist schädigt, sind Wein, Bier und Schnaps feste Bestandteile des Alltags. Warum? Bis 22. 40, WDR

Der WDR widmet sich dem Phänomen Alkohol. Foto: WDR

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Macht & Pracht – Der Dresdner Zwinger in neuem Glanz. / Die Combo & die Kunst – erste Bilderbuch-Ausstellung. / Die fabelhafte Welt des Schmeckens – Zungenbekenntnisse in der Kunst. 23.15 Barbara Weissenbecks Doku Frauenbilder – Gegenbilder: Die Künstlerinnen der Wiener Moderne. Tina Blau, Broncia Koller-Pinell, Olga Wisinger-Florian, Teresa Feodorowna Ries und Vally Wieselthier stehen im Schatten von Gustav Klimt, Otto Wagner, Oskar Kokoschka und Egon Schiele, die als Wegbereiter der Wiener Moderne gelten. Bis 0.00, ORF 2

(Oliver Mark, 2.3.2020)