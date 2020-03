Andreas Mölzer diskutiert mit Ruth Wodak nach den rechtsextremen Anschlägen in Deutschland über die Wirkungen der Sprache von Afd und Co. Streiten Sie mit

Der offenbar rassistisch motivierte Mord an zehn Menschen in Hanau am 19. Februar hat in Deutschland und Österreich eine Debatte neue belebt: Welchen Anteil haben rechte Parteien an rassistischer und rechtsextremer Gewalt? In einer Umfrage geben immerhin 60 Prozent der Deutschen der Afd eine Mitverantwortung für den Anschlag.

In Österreich ist mit der FPÖ selbst eine Partei im Nationalrat vertreten, der ihre Gegner immer wieder vorwerfen, Rassismus zu fördern: Der baue Vizebürgermeister von Braunau, Christian Schilcher, sorgte mit seinem berüchtigten Rattengedicht im vergangenen Jahr für viel Kritik.

Aber sind solche Aussagen für eine Demokratie schon gefährlich – oder muss das eine freie Gesellschaft aushalten? Und können rechte Parteien auf Menschen wie den Todesschützen von Hanau überhaupt Einfluss ausüben oder machen es sich hier die Kritiker zu leicht: Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "DerSTANDARD mitreden" diskutieren.

Diesmal zu Gast: Die bekannte Sprachwissenschafterin Ruth Wodak und Andreas Mölzer, Gründer und Herausgeber von "Zur Zeit" und ehemaliger FPÖ-Europaparlamentarier.

Diesmal zu Gast: Die bekannte Sprachwissenschafterin Ruth Wodak und Andreas Mölzer, Gründer und Herausgeber von "Zur Zeit" und ehemaliger FPÖ-Europaparlamentarier.