Weissman-Jubel. Foto: APA/HANS PUNZ

St. Pölten – Der SKN St. Pölten ist für den WAC weiter ein Punktelieferant in der Fußball-Bundesliga. Die Wolfsberger gewannen am Sonntag in St. Pölten mit 4:0 (1:0) und entschieden das fünfte Duell mit dem SKN hintereinander für sich. Während der WAC damit zumindest Rang vier nach dem Grunddurchgang sicher hat, rutschten die im Frühjahr noch sieglosen Niederösterreicher auf den letzten Platz ab.

St. Pölten war in der Anfangsphase die gefährlichere Mannschaft. Doch Pak Kwang-ryong (4.), Cory Burke (16.) und noch einmal Pak (24.) zielten zu ungenau und schossen jeweils direkt Torhüter Alexander Kofler an. Zudem hatten sie Pech, als ein Burke-Treffer nach einer fragwürdigen Abseitsentscheidung nicht gegeben wurde (21.).

Besser machten es die Gäste, die gleich ihre erste große Chance verwerteten. Nach einer Flanke von Lukas Schmitz traf Spielmacher Michael Liendl per Kopf direkt in die Ecke (14.). Milos Jojic hatte das 2:0 am Fuß (30.), danach bekam die Elf von Ferdinand Feldhofer die Partie immer besser in Griff.

WAC macht den Sack zu

Nach dem Wechsel war St. Pölten bemüht, doch wirklich gefährden konnten sie den WAC nur einmal, ehe die Vorentscheidung fiel. Pak kam in guter Position zum Abschluss, verzog aber (61.). Danach machten die Kärntner alles klar. Zunächst fehlten nur Zentimeter, als ein Schuss von Romano Schmid von Stange zu Stange und dann zurück ins Feld sprang (63.). Kurz später tankte sich der bis dahin unauffällige Shon Weissmann durch und vollendete zum 2:0 (65.).

Nach einem Foul von Christoph Klarer, der mit Rot vom Platz musste, an Weissmann erhöhte Liendl mit einem Elfmetertor im zweiten Versuch auf 3:0, den Schlusspunkt setzte Romano Schmid (94.). St. Pölten ist damit weiter seit 9. November oder nunmehr sieben Spielen sieglos (vier Niederlagen, drei Remis). (APA, 1.3.2020)

Ergebnis:

SKN St. Pölten – Wolfsberger AC 0:4 (0:1)

St. Pölten, NV Arena, 2.857, SR Lechner

Tore:

0:1 (14.) Liendl

0:2 (65.) Weissman

0:3 (75.) Liendl (Foulelfmeter)

0:4 (94.) Schmid

St. Pölten: Vollnhofer – Klarer, Drescher, Muhamedbegovic – Ingolitsch (68. Stangl), Luxbacher, Alan, Hofbauer (72. Gorzel), Davies – Pak, Burke (81. Meisl)

WAC: Kofler – Novak, Vieira, Gollner, Schmitz (78. Wernitznig) – M. Leitgeb – Jojic (86. Sprangler), Liendl, Schmid – Weissman, A. Schmidt (81. Dieng)

Rote Karte: Klarer (73./Torraub)

Gelbe Karten: Luxbacher, Davies, Muhamedbegovic bzw. A. Schmidt