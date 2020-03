Buttigieg war mit 38 Jahren der jüngste Demokrat im Rennen. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/JOE RAEDLE

Washington – Der Jungstar der US-Demokraten und Sieger der ersten Präsidentschaftsvorwahl in Iowa, Pete Buttigieg, hat überraschend das Handtuch geworfen: Der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, wird seine Präsidentschaftskandidatur noch am Sonntagabend (Ortszeit) zurückziehen. Buttigieg sei am Weg zurück nach South Bend, wo er demnächst eine Rede halten wolle und das Ende seiner Präsidentschaftskandidatur bekanntgeben werde, bestätigte einer seiner Mitarbeiter gegenüber Reuters.



Der 38-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus dem enttäuschenden Abschneiden bei der vierten Vorwahl in South Carolina am Samstag, wo er nur 8,3 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Bei dem Urnengang hatte sich gezeigt, dass der bekennende Homosexuelle in der bedeutenden afroamerikanischen Wählerschaft praktisch keinen Rückhalt hat. Zuvor war er schon im Staat Nevada, wo es eine bedeutende hispanische Wählerschaft gibt, nur auf dem dritten Platz hinter dem Favoriten Bernie Sanders und Ex-Vizepräsident Joe Biden gelandet. Beobachter sahen darin ein Zeichen, dass Buttigieg nicht über die weiße Wählerschaft hinaus Sympathien gewinnen kann. Am Dienstag – dem "Super Tuesday" – wird in 14 Bundesstaaten gewählt, wobei mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag der Demokraten vergeben werden.

Buttigieg war mit 38 Jahren der jüngste Demokrat im Rennen. Bis vor einem Jahr war der moderate Politiker auf nationaler Ebene in den USA noch weitgehend unbekannt. (red, APA, 2.3.2020)