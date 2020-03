Erkrankungen in Südkorea steigen, zweiter Todesfall in den USA. Österreichische Regierung betont Einigkeit

In China geht die Zahl der Neuerkrankungen deutlich zurück. Foto: APA/AFP

Selten gesehene Einigkeit haben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner, Chefin der größten Oppositionspartei SPÖ, in der ORF-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend gezeigt. "Jetzt ist nicht die Zeit für Kritik an der Regierung", formulierte es Rendi-Wagner.

Anschober betonte, in der Bekämpfung der Corona-Epidemie sei faktenbasiertes Vorgehen notwendig. Das gelte auch bei Entscheidungen für Großevents, die beispielsweise in der Schweiz zumindest bis Mitte März ausgesetzt sind. "Wir haben einen Leitfaden für Veranstalter herausgegeben. Es ist von Fall zu Fall zu entscheiden." Wenn ein Erkrankungsfall im Umfeld einer Veranstaltung auftrete, werde es angebracht sein, die Veranstaltung abzusagen. "Die Entscheidung, ob eine Großveranstaltung abgesagt wird oder nicht, ist keine Daumen-hoch-Daumen-runter-Entscheidung", assistierte Nehammer.

Rendi-Wagner will Regierung unterstützen

Die beiden Minister betonten auch, dass es derzeit nicht angebracht sei, das am Montag beginnende Sommersemester auf den Universitäten auszusetzen. "Unis zu schließen, ist ein politischer Showeffekt, und dafür sind wir nicht zu haben", sagten Anschober und Nehammer.

Rendi-Wagner erläuterte, dass das Coronavirus im Unterschied zu den jährlich auftretenden Grippewellen erst seit einigen Wochen bekannt sei. "Und das macht Angst", sagte die SPÖ-Chefin und Medizinerin. Aber Österreich habe in den vergangenen 20 Jahren mehrere Gesundheitsbedrohungen gut gemeistert, von SARS und Mers angefangen. "Wir müssen Schulter an Schulter zusammenstehen." Wichtig sei die Informationskampagne, diese müsse Vertrauen schaffen. Rendi-Wagner zeigte sich auch optimistisch, dass sich das Coronavirus in Österreich nicht ähnlich wie in Italien ausbreiten wird, "weil wir ein ganz anderes Infektionsüberwachungssystem haben".

Gemeinsame Strategie notwendig

Anschober sagte, es gebe derzeit drei Möglichkeiten, wie sich die Coronavirus-Epidemie entwickeln könnte, die von Experten für etwa gleich wahrscheinlich gehalten werden: Das Virus werde ähnlich wie SARS eingedämmt und ausgehungert; es komme zu einer Pandemie mit unkontrollierter Ausbreitung; oder es gebe ähnlich wie bei der Grippe jährlich zu bestimmten Jahreszeiten wiederkehrende Wellen.

Man benötige eine gemeinsame Strategie der Bundesregierung mit den Ländern und der Opposition, "um Zeit zu gewinnen", sagte der Gesundheitsminister. Zeit, um die Spitalskapazitäten zu erhöhen, bis die Grippewelle abgeklungen ist, um spezifische Medikamente gegen das Coronavirus zu entwickeln, und schließlich um einen Impfstoff zu entwickeln.

Anschober appellierte, dem latenten Rassismus entgegenzutreten: "Es ist ja kein Zufall, dass in der Wiener U-Bahn eine jungen Frau aus China mit einem großen Plakat auftritt, auf dem steht: 'Ich bin kein Virus'." Nehammer betonte die Wichtigkeit der Eigenverantwortung: "Hände waschen, wenn ich mich krank fühle, Menschenansammlungen meiden."

Rückgang der Erkrankungen in China

Während sich das Coronavirus in vielen Ländern immer schneller ausbreitet, kann man es im Epizentrum der neuartigen Lungenkrankheit offenbar eindämmen. Wie die Behörden in Peking am Montagvormittag (Ortszeit) mitteilten, gab es am Sonntag lediglich 202 Neuinfektionen im Land, nach 573 am Samstag. Die Zahl der neu verbuchten Todesopfer stieg jedoch – von 34 auf 42.

Insgesamt sind somit 2.803 Menschen am neuartigen Coronavirus in China gestorben, die Zahl der Infektionen kletterte auf 80.026. Weiterhin ist die Krankheit auf die Krisenprovinz Hubei konzentriert. 196 der 202 Neuerkrankungen vom Sonntag sowie alle 42 Todesopfer wurden dort verbucht.

Erster Fall in New York

Die US-Millionenmetropole New York hat ihren ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Es handle sich um eine mehr als 30 Jahre alte Frau, die sich bei einer Auslandsreise im Iran angestreckt habe, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Frau befinde sich in Heimquarantäne.

Cuomo rief die Bürger zu Ruhe auf. Es gebe keinen Grund für "übermäßige Sorge", betonte der demokratische Politiker. In den USA sind bisher zwei Menschen an den Folgen des Virus gestorben.

Anstieg in Südkorea

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen in Südkorea ist auf mehr als 4000 gestiegen. Über die Nacht auf Montag kamen 476 neue Fälle hinzu, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Damit wurden bisher 4212 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet – so viele wir nirgendwo sonst außerhalb Chinas, wo die Lungenkrankheit im Dezember ausgebrochen war.

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, kletterte in Südkorea um vier auf 22. Von den neuen Infektionen wurden allein 377 in der am stärksten von dem Ausbruch betroffenen Stadt Daegu im Südosten erfasst. Dort gibt es die größte Anhäufung von Fällen unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die auch Verbindungen nach China hat. Einige Sektenmitglieder hatten nach Behördenangaben noch im Jänner die zentralchinesische Stadt Wuhan besucht, wo der Ursprung von Covid-19 vermutet wird.

Erster Fall in Indonesien

Die südkoreanischen Behörden gehen davon aus, dass fast 60 Prozent aller Virusfälle in Verbindung mit Shincheonji stehen. Die Behörden rechnen infolge der Virustests bei den geschätzten mehr als 200.000 Sektenanhängern auch für die nächsten Tagen mit einem weiter sprunghaften Anstieg bei den Fallzahlen.

Das Coronavirus hat nun auch den nach Einwohnern viertgrößten Staat der Welt, Indonesien, erreicht. Präsident Joko Widodo gab am Montag bekannt, dass zwei Indonesier positiv auf das Virus getestet und ins Krankenhaus gebracht worden seien. Details wollte der Präsident nicht nennen. (APA, red, 2.3.2020)