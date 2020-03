Der Machthaber im abgeschotteten Staat überwachte am Freitag Militärübungen. Währenddessen versucht Nordkorea die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen

Die beiden Kurzstreckengeschosse flogen 240 Kilometer weit. Foto: AP

Seoul – Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums zwei nicht identifizierte Flugkörper aus der Stadt Wosan an der Ostküste Richtung Meer abgefeuert. Die beiden Projektile flogen 240 Kilometer weit und hätten eine Höhe von 35 Kilometern erreicht, teilte das südkoreanische Militär am Montag in Seoul mit. Es handelte sich somit um Kurzstreckengeschoße.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un überwachte am Freitag Militärübungen – ein seltener öffentlicher Auftritt inmitten der Bemühungen, einen Ausbruch des Coronavirus in dem isolierten Land zu verhindern.

Am Freitag überwachte Kim Jong-un eine Militärübung. Währenddessen versucht sein Regime, die Corona-Epidemie aus dem abgeschotteten Land fernzuhalten. Foto: AP

Keine Corona-Fälle in Nordkorea

Kim hatte Ende des vergangenen Jahres angesichts der stockenden Gespräche mit den USA über sein Atomwaffenprogramm die Entwicklung neuer Waffen angedroht. Nordkorea hatte 2019 zahlreiche Waffentests durchgeführt und dabei auch Mehrfachraketenwerfer verwendet sowie ballistische Raketen gestartet. Solche Raketen befördern je nach Bauart konventionelle, biologische, chemische oder sogar atomare Sprengköpfe ins Ziel.

Stand Oktober 2019. Foto: APA

Nordkorea hat bisher keine Fälle des Coronavirus bestätigt, aber staatliche Medien berichten, dass eine einmonatige Quarantänefrist für Menschen mit Symptomen verhängt worden sei und Maßnahmen mit "hoher Intensität" ergriffen wurden, einschließlich verstärkter Kontrollen in Grenzregionen und auf Flug-sowie Seehäfen. (APA, Reuters, 2.3.2020)