Ein Kreuzfahrtschiff verlässt das Baudock der Meyer-Werft im deutschen Papenburg. Foto: APA/dpa/Assanimoghadddam

Tokio/Wien – Das Coronavirus setzt der Tourismusbranche zu. Immer mehr Kunden meiden Reisen, der japanische Kreuzfahrtanbieter Luminous Cruise hat deshalb Konkurs angemeldet. "Seit dem 1. Februar haben wir viele Absagen in Verbindung mit dem Coronavirus. Einfach weiterzumachen hätte zu hohen Verlusten für unsere Gläubiger geführt", heißt es auf der Webseite des Unternehmens, auf der die Insolvenz sowie die Aussetzung der Kreuzfahrten angekündigt wurden.

Die Insolvenz gehört zu den ersten, die auf den Ausbruch zurückzuführen sind. Ökonomen warnen vor weiteren Folgen sinkender Touristenzahlen. Der Ausbruch, insbesondere auf der Diamond Princess, hat sich weltweit auf die 46 Milliarden Dollar schwere Kreuzfahrtindustrie niedergeschlagen, die von Carnival, Royal Caribbean Cruises und der Norwegian Cruise Line dominiert wird.

Zu einem Stornogewitter hat das Coronavirus auch in der italienischen Tourismusbranche geführt. Der Verband der italienischen Reise- und Tourismusvereinigungen schätzt die kurzfristige Stornierungsquote auf rund 70 Prozent. Viele Länder raten von Reisen in die betroffenen Gebiete ab.

Asiens Börsen erholen sich

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag indes ein wenig stabilisiert. Anleger hoffen auf eine koordinierte globale Geldpolitische Reaktion, um die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Epidemie abzufedern. Das Virus hatte den Märkten zuletzt die schwärzeste Woche seit der Finanzkrise eingebrockt.

Am Freitagabend hatte der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, erklärt, die Fed werde angemessen handeln, um die Wirtschaft angesichts des Coronavirus-Ausbruchs zu unterstützen. Das Virus stelle die Wirtschaft vor zunehmende Risiken.

Der ehemalige US-Notenbank-Insider Bill Nelson sagte nach dem Fall der globalen Aktienmärkte eine globale Zinssenkung der Zentralbanken voraus. In seinem Blog schrieb der Ökonom des US-Bankenverbands, dass die fünf großen Zentralbanken der Welt und die Fed am Mittwoch eine koordinierte globale Zinssenkung bekanntgeben werden.

Japans Zentralbank reagierte

Die japanische Zentralbank hat nun das nationale Finanzsystem angesichts der Viruskrise mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Den Banken wurde der übergangsweise Ankauf von Staatsanleihen im Wert von 500 Milliarden Yen (4,2 Milliarden Euro) angeboten, teilte die Notenbank am Montag mit. Verkaufen die Banken Staatsanleihen in ihrem Besitz, erhalten sie im Gegenzug liquide Mittel. Es ist die erste vergleichbare Aktion seit dem Jahr 2016.

Zuvor hatte Notenbankchef Haruhiko Kuroda geldpolitische Unterstützung signalisiert. Die globalen Finanz- und Kapitalmärkte seien zuletzt instabil gewesen, hieß es in einer Erklärung. Grund sei die wachsende Unsicherheit wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Die Bank of Japan werde die Entwicklung genau verfolgen, ausreichend Liquidität zur Verfügung stellen und die Finanzstabilität gewährleisten.

Auch die britische Notenbank will eng mit dem britischen Finanzministerium und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Folgen der Pandemie abzufedern, sagte ein Sprecher der Bank of England am Montag. Allerdings erwarten Experten an den weltweiten Börsen weiterhin Schwankungen, bis die wirtschaftlichen Folgen deutlicher abzuschätzen sind.

EZB bereit für Schritte

Die EZB steht aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bereit, die Konjunktur zu unterstützen. Zusätzliche Schritte seien aber noch nicht erforderlich, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag im französischen Radiosender BFM Business. Die Geldpolitik sei bereits konjunkturfördernd. Sie stelle den Banken reichlich Liquidität zur Finanzierung der Wirtschaft zur Verfügung.

"Falls mehr erforderlich ist und wir überzeugt sind, dass das effektiv wäre, dann können wir mehr machen, aber da sind wir noch nicht", sagte Villeroy. Bislang spürten die Unternehmen die Hauptlast der wirtschaftlichen Auswirkungen. Je länger die Krise anhalte, umso mehr würden auch Haushalte betroffen sein. Es bestehe aber die Gefahr, dass die Furcht vor einer Erkrankung schlimmere Auswirkungen habe als das Virus selbst. Deshalb müsse man einen kühlen Kopf bewahren. (red, 2.3.2020)