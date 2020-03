In dieser Galerie: 2 Bilder Die AUA reduziert 40 Prozent des Flugangebots in Richtung Italien. Die Teilzeitangebote an die Mitarbeiter werden "gut angenommen". Foto: Reuters

Wien – Aufgrund des Coronavirus verzeichnet Austrian Airlines eine stark verringerte Nachfrage innerhalb Europas, vor allem nach Italien. Aus diesem Grund werden im März und April 40 Prozent des Angebots nach Italien gestrichen, teilte die AUA am Montag mit. Vorausgegangen war eine Entscheidung der Mutter Lufthansa, Flüge von Lufthansa, Swiss und AUA zwischen Deutschland, der Schweiz sowie Österreich und dem chinesischen Festland bis einschließlich 24. April weiter auszusetzen. Die Verbindung nach Teheran bleiben bis zum 30. April gestrichen.

Keine Flüge

Von den Flugreduktionen betroffen sind die Strecken von Wien nach Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel. Die Swiss wird ihre Frequenzen auf Flügen von und nach Florenz, Mailand, Rom und Venedig voraussichtlich bis Ende April reduzieren.

Die Flugstreichungen der AUA nach China bis inklusive 24. April betreffen die Destinationen Peking und Schanghai. Teheran wird bis zum 30. April nicht angeflogen. Zuletzt wurden die Flüge nach Peking, Schanghai und Teheran bis zum 28. März gestrichen.

"Die rasche Ausbreitung des Covid-19-Virus in Europa und die damit im Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Effekte treffen die Reisebranche und uns Airlines besonders hart. Weltweit stornieren Unternehmen ihre Reisen, belegen ihre Mitarbeiter mit Reiseverboten oder verordnen Kurzarbeit. Wir müssen auf den Nachfragerückgang mit Streckenausdünnungen reagieren und können zu diesem Zeitpunkt weitere Maßnahmen nicht ausschließen", sagt AUA-Vorstand Andreas Otto.

Kostenlose Umbuchungen

Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, können kostenlos umbuchen oder erhalten auf Wunsch eine Erstattung, so die AUA. Die Airline bittet Fluggäste, die eine Italien-Verbindung im betroffenen Zeitraum gebucht haben, sich auf austrian.com unter "Meine Buchungen" über den Status ihres Fluges zu informieren. Kunden, die während der Buchung Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, sowie Mitglieder des Vielfliegerprogramms Miles & More werden per SMS oder E-Mail automatisch über Änderungen im Flugprogramm informiert.

Das Angebot der AUA an etwa die Hälfte ihrer 7.000 Mitarbeiter auf Teilzeitangebote werde gut angenommen, sagte eine AUA-Sprecherin auf STANDARD-Anfrage. Derzeit werde geprüft, ob das Angebot auf alle Mitarbeiter ausgedehnt werde. (Claudia Ruff, 2.3.2020)