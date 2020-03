Humphrey Yang will seinen Zusehern das Gespür für den hohen Geldbetrag beibringen

Yang stellte Bezos' Vermögen in Reiskörnern dar. Foto: Humphrey Yang/Youtube

114 000 000 000 Dollar. Wenn man sich unsicher ist, mit wie vielen Nullen man 114 Milliarden Dollar schreiben muss, zeigt dies bereits, dass dieser Geldbetrag die Vorstellungen vieler Menschen übersteigt. Nicht jene von Jeff Bezos – denn der Amazon-Gründer soll eben genau diese 114 Milliarden Dollar besitzen. Um zu veranschaulichen, wie reich Bezos ist, hat sich Humphrey Yang einer besonderen Methode bedient. Der 32-jährige eCommerce-Berater hat das Vermögen in Reiskörnern dargestellt und die Videos auf TikTok beziehungsweise Youtube geteilt.

Reiskorn für Reiskorn

Ein Reiskorn stellt dabei 100.000 US-Dollar dar. Folglich visualisieren zehn Reiskörner eine Million Dollar. Und 10.000 Reiskörner eine Milliarde. Yang begann also damit, letztere zu veranschaulichen und zählte Reiskorn für Reiskorn ab. Stundenlang in einer Nachtschicht am Samstagabend.

Um Bezos‘ Vermögen darzustellen, wog er die 10.000 Reiskörner ab. Aus diesem Gewicht berechnete er die Menge Reis, die Bezos‘ Geldspeicher visualisieren würde. Yang ging dabei jedoch von 122 Milliarden Dollar aus. Letztlich kam er auf 58 Pfund Reis, also rund 26 Kilogramm.

"Die Arbeit war mühsam, das Aufräumen furchtbar, aber das Video gefällt mir", lautet Yangs Fazit gegenüber "Mashable". Der 32-Jährige Freelancer aus dem Silicon Valley trat Tiktok und Youtube Ende 2019 bei, um "jungen Leuten beizubringen, wie man mit Geld umgeht". (red, 2.3.2020)