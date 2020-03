Volkmarsen

182 Postings

Auto fuhr in Karnevalsumzug: Fast 60 Verletzte, Motiv weiterhin unklar

Nachdem ein Lenker am Montag in eine Menschenmenge in Volkmarsen gerast war, erhöhte die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen für in Hessen geplante Karnevalsprozessionen