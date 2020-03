Der Falstaff-Restaurant-Guide gilt als einer der Wegweiser durch Österreichs Gastronomie. Er ist das Ergebnis der Abstimmung der mehr als 19.000 Gourmetclub-Mitglieder des Branchenmagazins.

Drei Sieger auf Platz eins

Jahrelang führte das Restaurant Steirereck das Ranking einsam an der Spitze an. Heuer steht das Steirereck immer noch ganz oben auf dem Podest. Ab jetzt aber in Führungsunion mit den Obauer-Brüdern mit ihrem Restaurant im salzburgischen Werfen sowie mit dem Landhaus Bacher in Mautern in der Wachau. Alle drei Restaurants kommen auf 99 Punkte und bilden die qualitative Spitze der 3.000 Restaurants, die im neuen Guide beschrieben und bewertet wurden.

Heinz Reitbauer vom Steirereck (im Bild mit Ehefrau Birgit und teilt sich die Spitze mit ... Foto: Nina Wessely

... den Obauer-Brüdern (im Bild mit Wolfgang Rosam (Mitte) ... Foto: Nina Wessely

... sowie Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher in der Wachau. Foto: Joerg Lehmann

Eine Handvoll Überraschungen

Heuer wurden zum 13. Mal die Falstaff-Awards vergeben und die Besten der Besten aus dem Restaurantguide gekürt. In der Sonderkategorie "Gastronom des Jahres" darf Florian Weitzer über den Sieg jubeln. Der Grazer bereichert die heimische Gastronomie und Hotellerie nicht nur seit Jahren mit innovativen Hotelkonzepten wie dem Hotel Daniel in Graz und Wien. Weitzer hat auch ein Händchen für Gastro-Ideen. Das hat er zuletzt mit dem Meissl und Schaden in Wien unter Beweis gestellt. Bald eröffnet die nächste Dependance für hochwertige Wiener Schnitzel in der Getreidegasse in Salzburg.

Florian Weitzer, Gastronom des Jahres. Foto: Nina Wessely

Den Premieren-Preis als "Grätzel-Pionierin des Jahres" sichert sich Heidi Ratzinger (vormals Neuländtner) mit der Wirtschaft am Markt in Wien Meidling, die auch auf der Liste der besten Neueinsteiger zu finden ist. Das beste Wiener Beisl ist laut der Gourmet-Club-Community Schreiners Gastwirtschaft in Wien Neubau.

Heidi Ratzinger, Grätzl-Pionierin des Jahres. Foto: Falstaff Verlags GmbH/APA-Fotoservice/Schedl

Das Beste in Wein und Service

Mit dem Titel "Falstaff-Sommelier des Jahres" dürfen sich Markus Gould und Robert Brandhofer aus dem Restaurant Heunisch und Erben in Wien in der Landstraßer Hauptstraße schmücken. Sie beherrschen die große Weinauswahl im Lokal mit links und ergänzen die Karte immer wieder um Besonderheiten der Weinwelt.

Auch der "Internationale Botschafter des Jahres" kommt diesmal aus der Weinwelt. Mit Gerhard Retter trägt ein Steirer den Titel im Jahr 2020, der mit seinem Restaurant Fischerklause am Lütjensee nahe Hamburg sowie dem Weinbarkonzept Cordo in Berlin für erfrischende Kulinarik mit österreichischen Wurzeln sorgt.

Preis für Nachhaltigkeit

Der "Preis für Nachhaltigkeit & Innovation curated by Vöslauer" wurde heuer zum zweiten Mal verliehen. Im Vorjahr freute sich Josef Floh aus Langenlebarn über den Preis, dieses Jahr wurden Philipp und Helmut Rachinger vom Mühltalhof in Neufelden nahe Linz ausgezeichnet. Philipp Rachinger: "Was bei meiner Oma selbstverständlich war, hat heutzutage einen Preis verdient."

Nachhaltigkeitssieger Philipp Rachinger (re.) mit dem Besten des Burgenlandes, Max Stiegl. Foto: Nina Wessely

Ein Leben für die Gastronomie

Das Lebenswerk für Verdienste in der Gastronomie verleiht Falstaff heuer an Josef Zauner. Die Bad Ischler Konditorei besteht seit 1832, als Aushängeschild fungiert der Zauner-Stollen.

Eyal Shani, Spitzenkoch aus Tel Aviv, bereichert die Wiener Gastronomie mit seinem Restaurant Seven North in Wien. Es ist die "Neueröffnung des Jahres 2020". Gelebte Gastgeberschaft und besten Service bietet Joachim Krobath vom Guesthouse Vienna. Erwin Schwarz vom Gasthaus Schwarz im Waldviertler Nöhagen freut sich über die Auszeichnung als "Bestes Landgasthaus".

Essen bis zur Auszeichnung

Erstmals verlieh das Branchenmagazin heuer die Auszeichnung "Foodies of the Year". Über diesen Titel freuen sich Bärbel und Oliver Reistenhofer. Der Falstaff-Restaurant-Guide ist ab sofort im Buch- und Zeitschriftenhandel sowie online unter falstaff.at/guides für 9,90 Euro erhältlich. (Nina Wessely, 2.3.2020)





Die Bewertungen im Überblick:



DIE HÖCHSTWERTUNGEN NATIONAL

1. Steirereck: 99 Falstaff-Punkte

1. Landhaus Bacher: 99 Falstaff-Punkte

1. Obauer: 99 Falstaff-Punkte

2. Amador: 98 Falstaff-Punkte

2. Mraz & Sohn: 98 Falstaff-Punkte

2. Rote Wand Chef’s Table im Schualhus: 98 Falstaff-Punkte

2. Saag: 98 Falstaff-Punkte

3. Döllerer: 98 Falstaff-Punkte

3. Ikarus Hangar-7: 98 Falstaff-Punkte

3. Paznauner Stube Trofana Royal: 98 Falstaff-Punkte



DIE BUNDESLAND-SIEGER

• Wien, Steirereck: 99 Falstaff-Punkte

• Niederösterreich, Landhaus Bacher: 99 Falstaff-Punkte

• Burgenland, Gut Purbach: 95 Falstaff-Punkte

• Oberösterreich, Bootshaus Restaurant: 96 Falstaff-Punkte

• Steiermark, Die Weinbank – Restaurant: 97 Falstaff-Punkte

• Kärnten, Seerestaurant Saag: 98 Falstaff-Punkte

• Salzburg, Obauer: 99 Falstaff-Punkte

• Tirol, Paznauner Stube: 98 Falstaff-Punkte

• Vorarlberg, Rote Wand Chef’s Table im Schualhus: 98 Falstaff-Punkte

DIE BESTEN NEUEINSTEIGER

1. Weyerhof (Salzburg): 91 Falstaff-Punkte

2. Rudolfshöhe (Salzburg): 91 Falstaff-Punkte

3. Saziani G’wölb (Steiermark): 89 Falstaff-Punkte

3. Fortino (Oberösterreich): 89 Falstaff-Punkte

4. Beef Club (Tirol): 89 Falstaff-Punkte

5. Fritz & Friedrich (Salzburg): 88 Falstaff-Punkte

5. Mayer & Freunde (Wien): 88 Falstaff-Punkte

5. Wirtschaft am Markt (Wien): 88 Falstaff-Punkte

6. Herzig (Wien): 88 Falstaff-Punkte

6. Tiroler Wirtshaus (Tirol): 88 Falstaff-Punkte

DIE SONDERPREISE

• Lebenswerk: Josef Zauner (Konditorei Zauner, Bad Ischl)

• Eröffnung des Jahres: Seven North (Wien)

• Gastronom des Jahres: Florian Weitzer (div. Hotels und Restaurants)

• Bester internationaler Botschafter: Gerhard Retter (Cordo Berlin)

• Bester Service des Jahres: Joachim Kroboth (The Guesthouse Vienna)

• Bestes Wiener Beisl: Schreiners Gastwirtschaft

• Sommelier des Jahres: Markus Gould und Robert Brandhofer (Heunisch & Erben, Wien)

• Nachhaltigkeit und Innovation curated by Vöslauer: Mühltalhof (Neufelden, OÖ)

ERSTMALS VERGEBENE KATEGORIEN IM FALSTAFF RESTAURANTGUIDE

• Grätzel-Pionierin des Jahres: Heidi Ratzinger (Wirtschaft am Markt, Wien)

• Bestes Landgasthaus: Gasthaus Schwarz (Nöhagen, NÖ)

• Foodies of the Year: Bärbel & Oliver Reistenhofer