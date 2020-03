Die nächste Nvidia-Grafikkartengeneration soll einen riesigen Leistungssprung mit sich bringen. Foto: Nvidia

AMD will heuer den High-End-Grafikkartenmarkt in Angriff nehmen. Allerdings dürfte Nvidia mit einem ordentlichen Gegenschlag antworten – wenn man entwischten Benchmarks glaubt. So sind zwei neue GPUs in der Datenbank von Geekbench 5 aufgetaucht sein. Dort erreichte die eine GPU im OpenCL-Benchmark 184.096 und die andere 141.654 Punkte. Zum Vergleich: Die aktuell stärkste Grafikkarte von Nvidia erreicht 131.974 Punkte.

Die Leistungsdaten in der Übersicht

Ferner soll die erstgenannte GPU eine Taktfrequenz von 1,11 Gigahertz, 23,8 Gigabyte Videospeicher und 118 Compute Units (CUs) aufweisen. Bei der zweitgenannten GPU sollen es 1,01 GHz Takt, 108 CUs und 46,8 GB VRAM sein – wobei letztgenannte Angabe wohl ein Fehler sein dürfte. Laut Gamestar.de dürfte es sich bei den Grafikkarten um Nicht-Spieler-GPUs handeln. Mehr als 16 Gigabyte VRAM machen hierbei nämlich nur wenig Sinn.

Enthüllung wohl Ende März

Generell herrscht Zweifel an der Authentizität der entwischten Infos. Einen derartigen Leistungssprung hat es nämlich noch nie gegeben. Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche rund um Nvidias neuer Grafikkartengeneration. Die RTX 3080 soll demnach mit 20 Gigabyte VRAM ausgestattet sein und 3840-GPU-Kerne und 60 Streaming-Multiprozessoren mit sich bringen. Die neue Generation wird wohl zwischen dem 22. und 26 März enthüllt. Dann findet nämlich Nvidias Hausmesse GTC statt. (red, 2.3.2020)