Ein Coronavirus-Carepaket von Apple. Foto: Weibo

In China hat die Anzahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in deutlich abgenommen, dennoch sitzen aber immer noch viele tausende Menschen in häuslicher Quarantäne fest. So auch in Wenzhou und Hubei, die ersten Regionen, die von dem Virus betroffen waren.

Dort leben auch einige Angestellte von Apple. Das Unternehmen hat nun damit begonnen, Hilfspakete an seine Mitarbeiter zu verschicken, die die Zeit der Isolation erleichtern sollen. Auf Weibo dokumentieren die Beschickten, was sich darin befindet, schreibt Macrumors.

Tee, Kekse, Masken, iPad

"Liebe Kollegen, wir hoffen ihr seid gesund und wohlauf", heißt es im Begleitschreiben. "Wir verstehen, dass ihr eine schwere Zeit durchmacht und versuchen, euch und eure Familien nach besten Kräften zu unterstützen." Es ist offenbar nicht das erste "CareKit", das Betroffene erhalten haben.

Enthalten sind "Komfortgüter", etwa Tee, Instantkaffee, Schoko-Bonbons und Kekse. Dazu kommt Sanitärbedarf in Form von Handdesinfektionsmittel, Hygienetüchern sowie Schutzmasken. Ebenfalls liegt ein digitales Thermometer bei, das einfachere Fieberkontrollen ermöglicht. Das Highlight ist freilich ein iPad, das die Kommunikation mit der Außenwelt erleichtert und auch zu Unterhaltungszwecken dient.

Um welches Modell es sich handelt, ist nicht bekannt. Weiters schreibt Apple, dass man auch "eine Reihe von Beratungsservices" eingerichtet hat.

Coronavirus drückt auf Geschäftszahlen

Konzernchef Tim Cook hat beim letzten Shareholder-Treffen Ende Februar angekündigt, für Maßnahmen beim Kampf gegen das Virus und die Behandlung von Erkrankten in China spenden zu wollen. Die umfangreichen Quarantänemaßnahmen haben mitunter zu Werkschließungen und Einschränkungen der Lieferketten bei verschiedenen Herstellern geführt. Apple geht davon aus, infolge der Situation die für März angestrebten Umsatzzahlen nicht erreichen zu können. (red, 02.03.2020)