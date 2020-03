Steven Spielberg entwickelte neue "Amazing Stories" für Apple TV+. Foto: Apple TV+

Der Start im November war von großem Mediengetöse begleitet, seither ist es eher still geworden um Apple TV+, dem Streamingdienst des Technologieriesen. Premieren wie "The Morning Show" mit Steve Carell, Reese Witherspoon und Jennifer Anniston, "Dickinson", "See", "Truth Be Told" und "Servant" erzielten moderate Kritiken. Der echte Hit, um User zu einem Abo zu überzeugen, fehlte aber bisher.

Zahlen bezüglich der Kunden von Apple TV+ nennt Apple nicht. Bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre sprach Tim Cook aber von einem tollen Start des Dienstes.

In den nächsten Monaten versucht Apple TV+ mit weiteren Serienneuheiten Publikum anzulocken. Aus unserer Sicht sticht besonders Steven Spielbergs "Amazing Stories" ab 5. März heraus: Die Anthologieserie basiert auf der gleichnamigen Fernsehserie von 1985. Apple TV+ erzählt vorerst weitere fünf Geschichten.

Ein Überblick über die kommenden Serien und Filme von Apple TV+:

"The Banker"

Das Drama mit Samuel L. Jackson und Anthony Mackie hätte schon im Dezember starten sollen, Apple verschob den Start kurzfristig. Grund dafür waren Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die die Töchter des in "The Banker" porträtierten Finanzmanns erhoben hatten. Apple ließ dies prüfen und gab das Projekt frei. Es geht um zwei afroamerikanische Unternehmer, die Afroamerikanern im Texas der 1950er-Jahre heimlich Immobilienkredite geben. Ab 26. März

"Home Before Dark"

Detektivdrama für junge Erwachsene: Die elfjährige Hilde Lysiak (Brooklynn Prince) zieht von New York in die Stadt ihres verstorbenen Vaters und rollt einen alten Mordfall neu auf. Ab 3. April

"Home"

Extravagante Häuser und ihre Schöpfer. Ab 17. April

"Here We Are: Notes for Living on Planet Earth"

Ein von Meryl Streep erzählter, animierter Kurzfilm über einen Siebenjährigen, der von seinen Eltern über die Wunder des Planeten aufgeklärt wird. Ab 17. April

"Beastie Boys Story"

Über die Geschichte und die 40-jährige Freundschaft der legendären Hip-Hop-Band Beastie Boys. Ab 24. April

"Defending Jacob"

Die Dramaserie mit Chris Evans in der Hauptrolle erzählt die Geschichte eines Vaters, der sich mit dem Vorwurf, sein 14-jähriger Sohn sei ein Mörder, auseinandersetzt. Ab 24. April

"Trying"

Britische Comedyserie mit Rafe Spall und Esther Smith in den Hauptrollen um das ewige Ringen mit der Liebe. Ab 1. Mai

"Dear ..."

In der ersten Staffel werden einflussreiche Personen der heutigen Gesellschaft anhand von Briefen vorgestellt, darunter Oprah Winfrey, Gloria Steinman, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird. Ab 5. Juni

Noch ohne fixes Startdatum ist "Central Park"

Animierte Musikkomödie mit den Stimmen von Josh Gad, Leslie Odom, Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs und Stanley Tucci. Es geht um eine Familie, die im Central Park von New York City lebt.

Ob das reicht? (red, 2.3.2020)