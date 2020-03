Chat-App setzt nicht mehr so stark auf KI-Bots – Update bereits in Österreich erhältlich

Facebook verpasst dem Messenger ein neues Design. Foto: AFP PHOTO / Josh Edelson

Facebook hat seiner Messenger-App ein neues Design verpasst. Das neueste Update macht die Chat-App schlanker. Der "Entdecken"-Tab ist demnach nicht mehr zu sehen, stattdessen können Nutzer nun auf "Personen" und "Chats" klicken. Letztere bietet den gewohnten Überblick, mit welchen Nutzern man zuletzt gechattet hat. Unter "Personen" sieht man die neuesten Stories der Freunde. Mit einem weiteren Klick kann man entdecken, welche Freunde online sind beziehungsweise wann sie zuletzt online waren.

Bots nicht mehr im Fokus

Mit dem Update, das auch bereits in Österreich erhältlich ist, konzentriert sich die App wieder auf die Basics, nämlich die Chat-Funktion. In den Hintergrund treten damit Chats mit Bots diverser Unternehmen. Diese sind zwar nicht verbannt, aber etwas versteckt – der User muss in der Suchleiste aktiv danach suchen, wie "TechCrunch" berichtet. Dies ist durchaus als Strategiewechsel zu deuten, hatte das Unternehmen doch seit 2016 stark auf die KI-Kommunikation im Messenger gesetzt. Nunmehr sollen wieder Chats mit Freunden im Vordergrund stehen. (red, 2.3.2020)