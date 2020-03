Haben Sie später im Leben noch eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen? Foto: Getty Images/iStockphoto/FG Trade

In jungen Jahren bereits erfolgreich zu sein ist ein erhebendes Gefühl. Wer freut sich nicht über Anerkennung? Wie schön, wenn man schon früh im Leben genau weiß, was man will – und seine Ziele auch schnell erreicht. 30 scheint hier das magische Alter zu sein, wenn man sich die vielen branchenspezifischen "Die besten 30 unter 30"-Listen ansieht. Doch was geschieht jenseits der dreißig? Was, wenn man – aus welchen Gründen auch immer – erst später im Leben seine wahre Berufung findet oder sich der Erfolg in jüngeren Jahren einfach nicht einstellen wollte? Immerhin hat auch Marlen Haushofer ihren wichtigsten Roman "Die Wand" erst mit 43 Jahren veröffentlicht, Charles Darwin nach langen Jahren der Forschung als 50-Jähriger sein Hauptwerk "Über die Entstehung der Arten" vorgelegt, und auch Morgan Freeman spielte seine erste Hauptrolle erst mit 52 Jahren.

Erfolgsgeschichten ab 30

Auch diese Twitter-Userin wollte gerne Geschichten von Menschen hören, die erst später im Leben ihren Durchbruch gefeiert haben:



Inspirierende Geschichten ließen nicht lange auf sich warten. So wie die Karriere dieser Filmemacherin:

Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hat auch dieser User vorzuweisen:

Nicht nur berufliche Erfolge – auch die vermeintlich kleinen Meilensteine in anderen Bereichen des Lebens machen glücklich:

Diese Userin erzählt von ihrer Mutter und deren Karriere, die erst mit fünfzig so richtig Fahrt aufgenommen hat:

Erzählen Sie von Ihrer Erfolgsgeschichte jenseits der 30!

Auf welche großen und kleinen Erfolge, die Sie später im Leben erreicht haben, sind Sie stolz? Und welche Hindernisse haben Sie auf dem Weg dorthin überwunden? Was fiel Ihnen leichter, als es Ihnen in jüngeren Jahren gefallen wäre? Was war schwerer als früher? (aan, 3.3.2020)