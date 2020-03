Cortana hat unter Android keine Zukunft. Grafik: Microsoft

Alexa, Siri und Google Assistant: Dieses Dreigespann dominiert den Markt für digitale Assistenten derzeit ganz klar. Dieser Realität musste sich mittlerweile auch Microsoft stellen, also hatte man sich bereits im Vorjahr dazu entschlossen Cortana künftig vor allem auf den Produktivitätsbereich zu fokussieren. Nun vollzieht man konsequenterweise die nächsten Schritte.



Aufräumen

In einem Blogeintrag kündigt Microsoft an, dass Cortana aus dem Microsoft Launcher für Android entfernt wird. Bis Ende April soll diese Entfernung abgeschlossen werden. Gänzlich überraschend kommt das Ganze aber nicht, immerhin funktioniert auch die Cortana-App schon seit einigen Wochen nicht mehr in allen Ländern. Das heißt auch, dass die Launcher-Integration dort nicht mehr gegeben ist, nun zieht man aber global den Schlussstrich.

Umdenken

Den Fokus will Microsoft nun ganz auf Windows 10 legen, wo Cortana den Nutzern im Arbeitsalltag hilfreich zur Seite stehen soll. Dabei sollen etwa anstehende Aufgaben aus verschiedenen Programmen in einer Ansicht zusammengefasst werde. Die Kommunikation erfolgt in einer Chat-basierten Oberfläche wahlweise via Sprach- oder Texteingaben. (red, 02.03.2020)