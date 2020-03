Deutschland in der Sepsis-Krise, Universum: Mexikos magische Tierwanderungen, Das Leben ist schön: Im Alpendorf, Beuteland, Willkommen Österreich mit Elfie Semotan, Kreuz und quer über fünf starke Frauen – dazu die Radiotipps

Der CDU-Politiker Walter Lübcke wurde von einem Rechtsextremisten ermordet. Der Fall steht exemplarisch für rechte Gewalt in Europa – um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: APA/dpa-POOL/Swen Pförtner

19.40 REPORTAGE

Re: Unsichtbar und tödlich – Deutschland in der Sepsis-Krise Sepsis ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Trotzdem fehlt es an Aufklärung. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Mexikos magische Tierwanderungen Mexiko zählt zu den wichtigsten Biodiversitätshotspots der Erde und ist eines der artenreichsten Länder der Welt. Hier findet fast jede Spezies einen geeigneten Platz zum Gedeihen: ob Monarchfalter, Grauwal, See-Elefant oder Flamingo. Bis 21.05, ORF 2

20.15 RECHTSEXTREMISMUS

Die Legende vom Einzeltäter: Rechter Terror in Europa Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist kein Einzelfall, sondern ein Glied in einer Kette brutaler Gewalttaten. Sie richten sich gegen Menschen, die von Rechtsextremen zu Feinden erklärt werden: Migranten, Juden, Muslime, Linke, Journalisten und mit Lübcke auch ein bürgerlich-konservativer Politiker. Auf den Spuren rechtsextremer Angriffe in Europa. Bis 21.15, Arte

21.00 REPORTAGE

Das Leben ist schön: Im Alpendorf Alpendorf im Salzburger St. Johann im Pongau gilt als ein Hotspot des heimischen Skitourismus. Hotel- und Gastronomiebetriebe reihen sich an Skischulen, Après-Ski-Bars und Liftanlagen. Bis 21.50, ORF 1

21.00 REPORTAGE

Beuteland – Die Millionengeschäfte krimineller Clans Der Film zeigt, dass arabische Clans nicht nur national, sondern international vernetzt sind. Sie funktionieren wie Wirtschaftsunternehmen. Gelder werden da angelegt, wo sie sicher sind und Gewinne erwartet werden. Das gilt auch für kriminell erwirtschaftetes Vermögen. 21.50, RBB

21.05 MAGAZIN

25 Jahre Report – eine politische Zeitreise von 1995 bis 2020 Das Magazin feiert sein 25-Jahr-Jubiläum mit folgenden Themen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist zu Gast bei Susanne Schnabl. / Viren einst und jetzt. / 25 Jahre Report. / Politische Zeitreise – 1995/2020. / Medien und Politik. / /Perspektivenwechsel: Journalisten als Politiker. Bis 22.00, ORF 2

21.50 TALK

Willkommen Österreich Die Gäste bei Grissemann und Stermann sind der Tenor Rolando Villazón und die österreichische Fotografin Elfie Semotan.

Bis 22.45, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Fünf starke Frauen – Vom Kampfgegen häusliche Gewalt im Iran Eine offizielle Studie besagt, dass 66 Prozent der Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Die Dokumentation begleitet ein Jahr lang die Aktivistinnen der Kampagne "Stoppt häusliche Gewalt gegen Frauen" bei ihrer Arbeit. 23.30 Die Kung-Fu-Nonnen des Himalaja zeigt die Nonnen des tibetisch-buddhistischen Drukpa-Ordens, die in ihrem Kloster in Kathmandu neben dem Geist auch ihren Körper trainieren. Bis 0.00, ORF2