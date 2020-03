Die Senatorin aus Minnesota gilt als pragmatische Kandidatin bei den Demokraten. Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

Nach Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg soll am Montag auch Amy Klobuchar ihre Kampagne als demokratische Präsidentschaftskandidatin beenden. Das berichteten mehrere US-amerikanische Medien. Den Berichten zufolge will die Senatorin aus Minnesota nach Dallas fliegen, um Obamas Vizepräsidenten Joe Biden bei einer Wahlkampfrede ihre Unterstützung zu erklären und ihr eigenes Ausscheiden zu verkünden. Der Schritt erfolgt unmittelbar vor dem sogenannten Super-Tuesday, bei dem in 14 Bundesstaaten gewählt wird.

Klobuchar hatte bei den bisherigen Vorwahlen schwach abgeschnitten. Ihr bestes Ergebnis war ein überraschender dritter Platz bei der Vorwahl in New Hampshire Mitte Februar. In den jüngsten Vorwahl in South Carolina am Samstag reihte sich Klobuchar auf dem sechsten Platz ein. Sie erreichte nur 3,1 Prozent der Stimmen und keine Delegierten. Die Senatorin gilt als bodenständige Vertreterin der politischen Mitte, die unter anderem im umkämpften Mittleren Westen hätte punkten könnten. Sie spricht ein ähnliches Wählersegment wie Biden, Milliardär Michael Bloomberg und der ebenfalls ausgeschiedene Buttigieg an, konnte sich gegen die anderen moderaten Kandidaten aber nicht durchsetzen.

Sanders liegt in Umfragen vorne

Damit sind bei den Demokraten nur noch fünf Kandidaten im Rennen. Am Dienstag wird unter anderem in den größeren Staaten wie Kalifornien, Florida und Texas gewählt. In landesweiten Umfragen sowie in Umfragen zum "Super Tuesday" liegt derzeit der linksgerichtete Senator Bernie Sanders klar vorne. Biden will sich als sein zentraler Gegenspieler positionieren und dürfte vom Rückzug Buttigiegs und Klobuchars profitieren. (red, 2.3.2020)