Die Apothekerkammer mahnt Apotheken zur Wissenschaftlichkeit Screenshot / Kammerinfo der Apothekerkammer

Der Beitrag in diesem Blog über Apotheken, die ernsthaft homöopathische Globuli gegen das Corona-Virus empfehlen, hat für einiges Aufsehen gesorgt. Die Apothekerkammer droht den Apotheken mit disziplinarischen Konsequenzen und mahnt sie zur Wissenschaftlichkeit. Das wird noch spannend. Wenn Globuli gegen Viren unseriöser Humbug sind, bleibt die Fragen offen: In welchen Fällen sind Globuli kein Humbug und wie werden seriöse Globuli produziert? Die Stiftung Gurutest hat sich bei den Anbietern umgesehen:

1. Globuli vom pharmazeutischen Profi. Wir beginnen unsere kleine Nachschau bei Globuli-Herstellern, die Wert auf exakte homöopathische Arbeit legen. Das Unternehmen Remedia in Eisenstadt ist so eines. Die Webseite verrät: "Unsere eigenen Mitarbeiter sammeln Rohstoffe wie Pflanzen, Gifte und Mineralien, um sie danach in unserem hauseigenen Labor hinsichtlich ihrer Qualität zu prüfen und zu dynamisieren." Die Auflistung zeugt von falscher Bescheidenheit. Denn hie und da fangen die Mitarbeiter auch eine Schabe in Asien, melken im Tierheim eine Hündin oder bitten junge Mütter auf der Geburtenstation um etwas Abrieb von der Haut der Babys. Die indische Kakerlake, die Milch des Rauhaardackels und die Käseschmiere von der Haut Neugeborener, das sind nur drei von mehr als 5.500 (!) unterschiedlichen homöopathischen Mitteln, die das Unternehmen Remedia vermarktet. Der Weg der Kakerlake aus Asien ins Arznei-Fläschchen aus dem Burgenland ist exakt definiert. Remedia weist darauf hin: "Homöopathie ist Maßarbeit." Bei der Herstellung halte man sich an das Homöopathische Arzneibuch HAB 2018, dem Organon V und VI." Mit anderen Worten: es wird geschüttelt und verdünnt, und zwar so kräftig, dass uns von der indischen Kakerlake und der Rauhaardackelmilch gar nicht mehr grausen muss, wenn letztendlich die Saccharose-Kugeln "imprägniert" werden mit dem gedachten Hauch dieser Substanzen. Das Handwerk des "Potenzierens" in allen Details und in aller Komik wird in einem aktuellen Beitrag des ZDF recht gut erklärt.

SWR Doku

Fazit: In den Hochpotenzen der pharmazeutischen Produzenten ist zwar kein Wirkstoff drinnen, aber das ist sehr sauber protokolliert. Nebenbei macht es Spaß, studierten Naturwissenschaftern dabei zuzusehen, wie sie unter Laborbedingungen Fläschchen mit Wasser Richtung Erdmittelpunkt schütteln und verdünnen und schütteln und verdünnen und so weiter.

2. Globuli von der Sonnenhexe. Auf dem Markt tummeln sich auch Globuli-Anbieter, die mit Pharmazie nichts am Hut haben. Die "Rostock-Essenzen" der selbsternannten "steirischen Sonnenhexe" Nicola Wohlgemuth und ihrer Handelsgesellschaft Solid Sol sind so ein Fall. Wohlgemuth spart sich das lästige Schütteln und Verdünnen von Substanzen, sie ist eher die Gedankenarbeiterin. Das ist nicht minder anstrengend, bemüht sich die Sonnenhexe doch, "Frequenzen zu sehen". Und was liegt da näher, als diese "über mentale Konzentration ins Wasser hineinzubringen". Von dort werden die Frequenzen dann auf Globulis oder flüssige Essenzen übertragen. Frau Wohlgemut erzählt im Youtube-Kanal "Welt im Wandel-TV", wie sie ihre Schwingungslobuli oder -Flüssigkeiten produziert. Der Interviewer heißt Robert Fleischer, er gilt als "Deutschlands oberster Alien-Lobbyist" und ist als Experte für "Exo-Politik" erprobt darin, ein wenig über den Tellerrand der öden Wissenschaft hinauszublicken. Manchmal treffen sich einfach die richtigen für das Wohle der Menschheit. Immerhin verspricht ein Produktblatt die "rasche Ausscheidung der abgetöteten Viren". Ebola, Corona und Co. nehmen Reißaus, wenn Frau Wohlgemuth sich mächtig konzentriert.





Das klingt alles sehr abenteuerlich. Wir vermuten daher, dass diese Ware nur in Esoterikläden zwischen Heilsteinen, Schamanenpantoffeln, Klangschalen und Engelssprays feilgeboten wird. Aber siehe da: Auch Apotheken führen derlei im Portfolio. In der Stadtapotheke Bruck/Mur bieten Herr und Frau Magister für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro eine "individuelle Beratung" zu den Produkten der Sonnenhexe. Wir vertrauen selbstverständlich darauf, dass die Apotheke ihre Kundschaft darauf aufmerksam macht, dass die Globuli von Frau Wohlgemuth mit Medizin ungefähr so viel zu tun haben, wie ein in den Märzfirn gepinkeltes Herzerl mit einem Pfeil mittendurch.

Fazit: In den schwingungsbasierten Globuli der Sonnenhexe ist ebensowenig Wirkstoff drinnen drinnen wie in den Globuli der pharmazeutisch orientierten Hersteller - oder ebensoviel Information, Resonanz oder energetisches Brummen: ganz je nach Lesart und Offenheit gegenüber Zauberei. Es steht 1:1 zwischen vorgeblicher Pharmazie und dem magischen Sautanz aus der Steiermark. Das wird wohl in die Verlängerung gehen.

3. Globuli in ihrer reinsten Form. Einfach ehrlich, einfach ungeschminkt, einfach süß. Das sind Rohglobuli aus Zucker, die nichts versprechen, außer: dass sie Potenzial haben für eine alles andere als homöopathische Wertschöpfung. Wir sind etwas überrascht, dass Anbieter von homöopathischen Arzneien auch und ganz nebenbei Rohglobuli im Sortiment führen. Vermutlich werden die Rohglobuli einfach abgestoßen zur weiteren Verwendung, wenn die Kakerlaken ausgegangen sind und die Dackel keine Milch geben. Wir wollen aber hier nicht den Schelm spielen, der Böses denkt und meint, dass die Hersteller selbst nicht so genau unterscheiden zwischen Rohglobuli und immens starken Hochpotenzen.



Auch allerlei Großhändler für den Bedarf der Homöopathiebranche bieten "unarzneiliche" Zuckerkugeln in "Pharmaqualität" an, der Marktpreis liegt bei rund 800 Euro für den Container mit 50 Kilogramm Rohglobuli. Dumm wäre, wer sich mit diesem Zucker zum Kilopreis von knapp 17 Euro den Tee süßt. Schlau ist, wer Etiketten druckt für Fläschchen mit je 10 Gramm Globuli. So werden aus 800 Euro für die "unarzneilichen" Globuli aus dem en gros-Gebinde homöopathische Arzneimittel mit einem Verkaufswert von vorsichtig hochgerechneten 50.000 Euro in der Apotheke unseres Vertrauens. Natürlich - und das wissen wir alle - ist das eine Milchmädchenrechnung, denn auch die indische Kakerlake muss zuerst gefangen und im Labor zermantschkert und potenziert werden und unsere Sonnenhexe kann sich auch nicht für Gottes Lohn auf heilbringende Frequenzen konzentrieren. Und dass die Genannten die unschuldigen Rohglobuli ordentlich bearbeiten, da sind wir uns ganz sicher.

Fazit: Irgendwer hält uns gewaltig zum Narren, und das mit einer Chuzpe, die atemberaubend ist.