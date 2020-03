In dieser Galerie: 5 Bilder und ein weiterer Inhalt Für Innenminister Karl Nehammer stand am Montag mehr der Grenzschutz als die humanitäre Hilfe für Flüchtlinge im Fokus: An der Grenze zu Ungarn sicherte er im Beisein von Medien seinem ungarischen Kollegen Sandor Pinter Grenzbeamte und Geld zu. Foto: APA / AFP / JOE KLAMAR Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sieht sich von der EU "erniedrigt": Er lehnte EU-Geld ab. Foto: APA / AFP / ADEM ALTAN An der Grenze zu Griechenland harrten weiterhin Menschen aus. Foto: APA / AFP / BULENT KILIC Unter Ihnen sind auch Familien mit Kindern. Foto: AP / Darko Bandic Auf der Insel Lesbos demonstrierten Menschen gegen die katastrophalen Zustände in Flüchtlingslager Moria. Foto: APA / AFP / ANGELOS TZORTZINIS

Wien/Istanbul – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat dem Vorstoß von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zur Aufnahme von Frauen und Kindern aus überfüllten Flüchtlingsquartieren auf griechischen Inseln eine klare Absage erteilt. Er verwies im Interview mit dem Fernsehsender Puls24 auf das Regierungsprogramm: "Wir haben nicht vereinbart, dass wir Frauen oder Kinder zusätzlich nach Österreich holen", sagte Nehammer.

Unterdessen forderte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einem Telefonat mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine "Lastenteilung" in der aktuellen Flüchtlingskrise. Wie die türkische Präsidentschaft am Montagabend mitteilte, forderte Erdoğan eine "gerechte Aufteilung der Last und der Verantwortung gegenüber Migranten" zwischen der EU und der Türkei.

Erdoğan lehnt EU-Geld ab

Am Samstag hatte die Türkei ihre Grenzen zur EU für Flüchtlinge geöffnet; Seither versuchten tausende Menschen, die türkisch-griechische Grenze zu überqueren. Die griechischen Behörden setzten Tränengas gegen die Menschen an der Grenze und in den heillos überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ein. Zur Unterstützung der griechischen Grenzbeamten, bewilligte die EU-Grenzschutzagentur Frontex am Montag eine rasche Intervention. EU-Staaten werden nun aufgefordert, unverzüglich Grenzschutzbeamte und anderes relevantes Personal aus dem Schnellreaktionspool von etwa 1500 Experten bereitzustellen. Dies soll innerhalb von fünf Tagen geschehen.

Migrations-Experte Gerald Knaus gilt als einer der Miterfinder des EU-Türkei-Deals. Er klärte in der "ZiB 2" über Hintergründe auf, die die Situation im türkisch-griechischen Grenzgebiet derzeit eskalieren lassen. ORF

Am Montagabend scheiterte eine Vermittlungsaktion des bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow, der Erdoğan in Ankara zu einem Sondertreffen überreden wollte. – "Wir wollen das Geld der Europäischen Union nicht mehr", sagte Erdoğan. "Wir wollen die angebotene eine Milliarde Euro nicht mehr, denn niemand hat das Recht, die Türkei zu erniedrigen."

Borissow hatte ein Sondertreffen mit Erdoğan, dem griechischen Ministerpräsidenten Konstantinos Mitsotakis und der EU-Spitze vorgeschlagen und Sofia als Austragungsort angeboten. Am Dienstag reisen die EU-Spitzen, angeführt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in den griechischen Grenzort Orestiada, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) besucht am Dienstag das Land an der EU-Außengrenze.

Koglers Vorschläge abgewiesen

Die Koalitionspartner ÖVP und Grüne verhandelten am Montag über eine Position zur Flüchtlingsfrage, die beide Seiten vertreten können. Kogler hatte am Montag mehrere Vorschläge zur Lösung der aktuellen Migrationskrise in Griechenland, der Türkei und Syrien gemacht. So forderte er Soforthilfe für die Krisenregion im Nordwesten Syriens sowie die Schaffung menschenwürdiger Bedingungen für Migranten auf griechischen Inseln. "Wenn das nicht gelingt, sind wir dafür, Frauen und Kinder herauszuholen", sagte der Grünen-Chef.

Live-Stream ab 9.30 Uhr zur Pressekonferenz nach Arbeitssitzung zur aktuellen Situation in Griechenland, der Türkei und Syrien im Bundeskanzleramt. Erwartet werden Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Innenminister Nehammer, Außenminister Schallenberg, Verteidigungsministerin Tanner.

Zu Koglers Vorschlag befragt, sagte Nehammer, er könne dies "aus dem, was wir in der Regierung vereinbaren, nicht sehen". Der Innenminister räumte ein, dass es sich um eine "herausfordernde Situation" handle, stellte aber eine Gefahr für den Bestand der türkis-grünen Koalition in Abrede. "Ich bin überzeugt, dass die Regierung eine gute Lösung finden wird", so Nehammer, der auch die "gute Gesprächsbasis mit den Grünen" hervorstrich und für sich selbst versicherte, "in enger Abstimmung mit dem Vizekanzler" zu sein.

Am Montag sah Grünen-Klubchefin Sigi Maurer keinerlei Anlass, den zwischen ÖVP und Grünen vereinbarten Krisenmechanismus auszulösen, der Beschlüsse zur Grenzsicherung ohne Einverständnis des Koalitionspartners erlauben würde. Vergleiche zur Flüchtlingskrise vor fünf Jahren seien auch "überhaupt nicht angebracht".

Experte: Lage an Grenze verschlimmert sich

Während die österreichische Regierung nach einem Kompromiss sucht, warnt der Leiter des griechischen Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Henri Bohnet, vor zu langem Zögern: Die Lage an der Grenze zur Türkei in Griechenland verschlimmere sich "mit jeder Stunde". Je mehr Menschen kämen, desto stärker wachse der Druck auf die EU, eine gemeinsame Lösung zu finden, welche letztlich zu einer Verteilung von Asylsuchen führen müsse, sagte er.

Die vergangenen drei bis vier Jahre seien "verschlafen" worden. In Europa gebe es keinen Konsens, wie man mit solchen Situationen umgehen solle und auch die Asylverfahren in Griechenland seien "alles andere als effizient" gewesen. Wichtiger sei daher jetzt dringend eine Lösung zu finden, so Bohnet. Dass sich die Situation von 2015 wiederholen werde, glaubt er nicht. Die Balkanroute sei weitgehend gesperrt.

Syrien-Expertin: Humanitäre Lage so zugespitzt wie noch nie

Doch nicht nur in Griechenland verschlimmert sich die humanitäre Lage, sondern auch in Syrien ist diese so dramatisch zugespitzt wie noch nie in neun Jahren Krieg, sagte die Syrien-Expertin Petra Ramsauer im schriftlichen APA-Interview. Die Eskalation im syrischen Idlib könnte dazu führen, dass Millionen weitere Flüchtlinge in die Türkei kommen. Bereits jetzt leben in der Türkei rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien.

Nach Ansicht von Ramsauer bleibt der Zivilbevölkerung nur noch die Flucht als Ausweg, da sie zwischen "alle Fronten" gerate. Jene drei Millionen Syrer in Idlib hätten Panik davor, unter dem Regime von Präsident Bashar al-Assad zu leben. Auf viele seien Haftbefehle ausgestellt. Der Großteils der Zivilbevölkerung seien Frauen und Kinder. (APA, red, 3.3.2020)