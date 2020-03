Netz soll insbesondere in ländlichen Gebieten und während Naturkatastrophen besser werden

Vodafone unterstützt den Ausbau eines mobilen Netzes im All. Foto: APA/AFP/BEN STANSALL

Der britische Mobilfunkanbieter Vodafone investiert in ein mobiles Breitbandnetz aus dem All. Vodafone unterstütze mit 25 Millionen Dollar (22,48 Mio. Euro) das weltraumgestützte Netzwerk von AST & Science in Texas und sei damit neben der japanischen Rakuten der führende Investor bei dem weltweiten satellitengestützten Projekt namens "SpaceMobile", erklärte das Unternehmen.

Für allem für ländliche Gebiete

Vodafone-Chef Nick Read sagte, SpaceMobile werde das Netzwerk des Unternehmens in Europa und Afrika – insbesondere in ländlichen Gebieten und während einer Naturkatastrophe oder humanitären Katastrophe – für Kunden auf ihren bestehenden Smartphones weiter verbessern. (APA/Reuters, 3.3.2020)