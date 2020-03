Waymo erhält 2,25 Milliarden US-Dollar. Foto: REUTERS/Heather Somerville

Der Roboterwagen-Spezialist Waymo will seine Wachstumspläne mit einer Finanzspritze in Milliardenhöhe befeuern. Die Google-Schwesterfirma holte sich 2,25 Milliarden US-Dollar (gut zwei Mrd. Euro) bei Investoren. Es ist die erste Finanzierungsrunde von Waymo mit externen Geldgebern. Darunter sind der Auftragsfertiger Magna, Finanzinvestoren wie Silver Lake sowie der Google-Dachkonzern Alphabet.

Taxi-Service

In Waymo ging Googles Roboterwagen-Programm auf – und die Firma gilt als besonders weit bei der Entwicklung von Systemen zum autonomen Fahren. Waymo experimentiert gerade mit einem Robotaxi-Service in Arizona und würde gerne Autohersteller mit seiner Roboterwagen-Technologie versorgen.

Firmenchef John Krafcik bekräftigte in einem Blogeintrag am Montag das Ziel, "den erfahrensten Fahrer der Welt zu entwickeln". Zugleich arbeiten auch Autobauer, Zulieferer, Start-ups und Technologie-Schwergewichte wie Apple an Software zum autonomen Fahren. (APA/dpa, 3.3.2020)