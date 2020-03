In ihrem Video zum Song "Vaporizer" – dampft es gewaltig. Die Wiener Band mit einer Heurigen-Version eines Reggae-Songs. Oder so ähnlich

Neuer Song heute, neues Album im April: 5/8erl in Ehr'n stehen unter Dampf. Foto: Astrid Knie

Schwarze Hosenträger auf weißem Tuch. Wenn dann noch das Hemd heraushängt, gar ein Knopf offen ist und ein Stück bleiche Stattlichkeit hervorlugt, steht sehr wahrscheinlich die Band 5/8erl in Ehr'n vor einem.

In ihrem Video Vaporizer nehmen sie sich des Rauchs an. Auf ihre Weise. Also in der originären Mischung aus Songwritertum, fünf-Uhr-Tee-Jazz und dem Gefühl für die passende Folklore dazu.

Der Song Vaporizer ist ein Fingerzeig auf das bald folgende neue Album der seit 15 Jahren bestehenden Combo. Pessimistisch Yeah Yeah Yeah hgenannt, erscheint der neue Lonplayer am 17. April.

Bis dahin lassen die vier Jungs und Miki Liebermann noch etwas Dampf ab. Im Fitnessstudio und über die Atemwege. (red, 3.3.2020)