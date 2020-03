Am Anfang von Japans automobilistischer Welteroberung stand nicht nur der Geländewagen, sondern auch der Kleinwagen, der rollende Bonsai, das Spuckerl, despektierlich gern auch Reiskocher genannt. Längst sind die meisten Hersteller dem entwachsen, allenfalls Suzuki macht in Sachen Klein(st)wagen noch von sich reden. Die Kei-Cars sind ein rein innernipponisches Phänomen. Das Brüsseler Abgasregelwerk macht der Fahrzeugkategorie obendrein den Garaus, ein Musterbeispiel behördlicher Fehllenkung – doch halt, da war noch was Kleines von Mitsubishi, auch wenn der Name Großes erwarten ließe: Space Star.

Space Star: 3,71 Meter Kleinwagen mit Kampfpreis-Attitüde. Foto: Mitsubishi

Der Kleine fuhr soeben zum Facelift, zum zweiten, seit 2012 wird er bereits gebaut, ungewöhnlich lange für einen Japaner. Was auch daran liegen mag, dass es noch ein klein wenig Zeit braucht, bis die Allianz mit Renault-Nissan konkret zum Tragen kommt. Wie es aussieht, fährt ein erster Sendbote Ende des Jahres vor.

Länger und sicherer

Die Klasse ist die der kleinen Preisbrecher, und in der Tat ist der Raumstern in diesem Punkt kaum zu schlagen. Zwischen 8990 und 13.590 Euro changiert das Spektrum anfangs, je nachdem, für welche Motor-Getriebe-Variante man sich entscheidet. Foto: Mitsubishi

Mit 4,85 m ist der Space Star (Marktstart ist Mitte März) um 50 mm länger als bisher, ein Tribut auch an die Eingemeindung im aktuellen Familiengesicht, denn der Wagen trägt nunmehr den charakteristischen "Dynamic Shield Design"-Grill seiner dreidiamantenen Brüder und Schwestern.

Den Anlass nutzt Mitsubishi auch gleich, den Space Star hinsichtlich der (Sicherheits-)Assistenzsysteme auf- und nachzurüsten, unter anderem findet sich nun ein Spurhalteassistent, keine Selbstverständlichkeit in der Fahrzeug- und Preisklasse.

Es gibt einen 1,0-Liter- (71 PS) und einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner (80 PS), Ersteren nur mit 5-Gang-Schaltung, Letzteren auch mit stufenloser CVT-Automatik. (Andreas Stockinger, 4.3.2020)