Ich bin kein Arzt. Und wenn WHO und Co von einer Pandemie und einer hohen Infektionsgefahr reden, ganze Regionen abgeriegelt werden und die Weltwirtschaft drauf und dran ist, in die Knie zu gehen, verstehe sogar ich, dass es hier nicht um leichten Schnupfen geht.

Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen Vorsicht und Vorsorge – und Panik und Hysterie. Vieles (gefühlt eigentlich das meiste) von dem, was mir da vergangene Woche begegnete, war beyond reason. Und ansteckender als jedes Virus: Am Wochenende fühlte sogar ich mich dann beinahe schuldig, weder Konservendosen gehamstert noch einen Jahresvorrat an Nudeln oder Klopapier gekauft zu haben.