Die Spurs einmal mehr auf verlorenem Posten. Foto: APA/AP/Darren Abate

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Indiana Pacers mit 111:116 verloren. Jakob Pöltl fehlte wegen seiner am Samstag erlittenen Seitenbandzerrung im rechten Knie. Mit dem ebenfalls verletzten LaMarcus Aldridge mussten die Texaner auch einen weiteren Innenspieler vorgeben.

Patty Mills (24) und Trey Lyles (20) waren die erfolgreichsten Scorer der Spurs. Bereits am Dienstag ist San Antonio bei den Charlotte Hornets zu Gast.

Pöltl hat gegen Indiana erst zum sechsten Mal ein Spiel der Texaner verpasst. Zum dritten Mal war eine Verletzung der Grund. Die angekündigten zwei bis vier Wochen Pause wegen der Seitenbandzerrung bedeuten, dass der heimische NBA-Pionier wohl zumindest sieben, möglicherweise sogar bis zu 15 Begegnungen aussetzen muss.

San Antonio fiel im Play-off-Rennen weiter zurück, zumal die in der Western Conference achtplatzierten Memphis Grizzlies bei den Atlanta Hawks mit 127:88 gewannen. Im Spitzenspiel des Abends feierte Miami Heat ein 105:89 über die Milwaukee Bucks. Der NBA-Spitzenreiter aus Wisconsin musste die erst neunte Saisonniederlage hinnehmen. (APA; 3.3.2020)

NBA-Ergebnisse vom Montag:

San Antonio Spurs – Indiana Pacers 111:116

Cleveland Cavaliers – Utah Jazz 113:126

New York Knicks – Houston Rockets 125:123

Orlando Magic – Portland Trail Blazers 107:130

Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies 88:127

Miami Heat – Milwaukee Bucks 105:89

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 109:107