Ein Bild für alle Ewigkeit. Eine typische LAN-Party Anfang der 2000er-Jahre. Foto: "Duct Taped Gamer"

Es ist ein Bild, das seit Jahren im Bild herumgeistert. Zu sehen ist eine LAN-Party, bei der sich mehrere Männer messen. Mittendrin befindet sich ein Spieler, der mit einem Klebeband an der Decke angebracht ist und sich an der spielerischen Auseinandersetzung beteiligt. Wer Kontext zu der Aufnahme suchte, wurde bislang enttäuscht. Nun soll es aber eine Doku zum sogenannten "Duct Tape Gamer" geben.

trknowles

Trailer und Website sind bereits online

Ein erster Trailer zu dem Film wurde bereits veröffentlicht. Das Spektakel soll sich am 29. März 2003 in einem Keller in Michigan ereignet haben. Die Beteiligten des damaligen Scherzes wurden offenbar interviewt. Auch der Mann im Klebeband selbst soll an der Doku teilnehmen. Wer sich für die Entstehungsgeschichte des Memes interessiert, kann sich auf der eigens eingerichteten Website für einen Newsletter anmelden. Wann der Film nämlich erscheint, ließ man bislang offen. (red, 3.3.2020)