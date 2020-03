In dieser Galerie: 5 Bilder Ride in style beim Retro-Rennen hosted by "Lines Magazin". Foto: Markus Frühmann Fotografie Am Pumptrack können schon die Kleinsten üben. Foto: Markus Frühmann Fotografie Wer Airtime sucht, wird auf der Kenda-Line fündig. Foto: Markus Frühmann Fotografie Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt. Über das ganze Wochenende verteilt finden Community-Rides statt. Vielleicht auch eine Ausfahrt der Tretlager-Truppe? Foto: Markus Frühmann Fotografie Auf den Übungstrails bei der Hohe-Wand-Wiese können Einsteiger unter fachkundiger Anleitung die Freude am Mountainbiken kennenlernen. Foto: Markus Frühmann Fotografie

Wien – Auch wenn das Wetter im Vorjahr durchwachsen war, die Premiere ist geglückt. Umso größer ist die Vorfreude auf die heurige zweite Auflage des Vienna Bike & Trail Festivals. Von Freitag, dem 17., bis Sonntag, dem 19. April 2020, lädt das Trailcenter an der Hohe-Wand-Wiese zum gemeinsamen Saisonauftakt. Das Programm kann sich auch dieses Jahr wieder sehen lassen und bietet sowohl Einsteigern oder Interessierten als auch erklärten Mountainbike-Aficionados alles, was es für ein Wochenende im Zeichen des Stollenreifens braucht.

Hier ein paar Impressionen aus dem Vorjahr.

Wer gerne in den Mountainbikesport hineinschnuppern möchte, findet an diesem Wochenende alles, was es dazu braucht, am Festival. Zahlreiche Radhersteller wie Scott, Trek, Merida, KTM, Pivot und Haibike sind mit ihren neuesten Modellen vor Ort, die auch für Testrides ausgeliehen werden können. Auf den Strecken des Trailcenters kommen auch Neueinsteiger voll auf ihre Kosten. Für Kinder gibt es zudem eigene Übungsparcours und natürlich den Pumptrack, bevor es auf die Trails geht.

Rennen und Training

Wer bereits Erfahrung hat, kann sich im Rahmen der Pumptrack-Competition oder des Retro Races mit anderen Fahrerinnen und Fahrern messen. Und für Lernwillige stehen kundige Trainer parat, die im Zuge von "Tech & Skills Sessions" ihr Wissen weitergeben. Sogar Yoga steht am Sonntag auf dem Programm, damit niemand unaufgewärmt an den gemeinsamen Ausfahrten teilnehmen muss.

Am Sonntag wird auch das Tretlager wieder für theoretischen Input sorgen. Wir laden zur Podiumsdiskussion und wollen das Festival erneut dazu nutzen, die heimische Mountainbike-Community ein Stück weiter zusammenzuschweißen. Details dazu folgen an dieser Stelle in Kürze. Nur so viel schon vorab: Österreichs Downhill-Veteran Markus Pekoll hat sein Kommen bereits zugesagt, und auch aus Tirol wird ein Vertreter des Forstamtes mit dabei sein, der erklärt, wie man es im Westen geschafft hat, das Mountainbikemodell 2.0 zu realisieren.

Lust auf eine gemeinsame Ausfahrt?

Liebe Tretlager-Community, ich hoffe, wir sehen uns beim zweiten Vienna Bike & Trail Festival. Es wäre großartig, so viele wie möglich von Ihnen persönlich kennenzulernen. Und wenn es auch Ihrerseits Interesse gäbe, würde sich ein gemeinsamer Ausritt in den Wienerwald anbieten. Wer mitmachen will oder würde, bitte einfach kurze Zustimmung im Forum posten, dann kann ich das gerne organisieren. (Steffen Arora, 4.3.2020)