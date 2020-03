Die Leipziger Buchmesse wird dieses Jahr nicht stattfinden. Foto: dpa-Zentralbild/Schmidt

Wien/Frankfurt/Leipzig/Washington – Nun also auch die Verlagsbranche: Wegen des Coronavirus wird die Leipziger Buchmesse heuer nicht stattfinden. Das haben der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), das Leipziger Gesundheitsamt und die Messeverantwortlichen am Dienstag entschieden. Die Leipziger Volkszeitung hatte zuerst berichtet.

"Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe haben gemeinsam entschieden, die Buchmesse abzusagen", sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Es handle sich um eine "Präventionsmaßnahme", damit sich das Virus in Deutschland nicht weiter ausbreiten könne.

Noch am Vormittag hatte es geheißen, man habe für die Messe, die von 12. bis 15. März stattfinden sollte, bisher eine einzige Aussteller-Absage erhalten und halte unverändert an der Ausrichtung fest.

IWF dämpft Prognose

Dass die Corona-Epidemie sich auf viele Facetten des weltweiten Wirtschaftslebens auswirkt, ist kaum abwendbar. Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) trüben sich auch die Aussichten für Österreich ein. Wegen der Corona-Krise prognostiziert der IWF, dass die heimische Wirtschaft 2020 weniger stark wachsen wird als angenommen. Das Coronavirus, schwächeres Wachstum bei wichtigen Handelspartnern und Handelskonflikte würden ein eindeutiges Abwärtsrisiko bedeuten, so der IWF, der aber keine konkreten Wachstumszahlen nannte.

Es sei zu früh, um genau sagen zu können, wie sich das Coronavirus auswirken wird, sagte Jeffrey Franks vom IWF am Dienstag in Wien. Beim jüngsten Update Anfang November 2019 war der IWF für 2020 noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent in Österreich ausgegangen.

EZB konzertiert Geldspritze

Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet indes an Geldspritzen für kleinere Unternehmen, die von den Folgen der Corona-Epidemie betroffen sind. Eine der möglichen Maßnahmen sei laut Insidern die Bereitstellung gezielter langfristiger Geldspritzen, die auf kleine und mittlere Firmen abzielten. Ein Sprecher der EZB lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab.

Allerdings sei man sich bei der EZB dessen bewusst, dass kleine und mittlere Unternehmen schwieriger an Kredite kommen als große Konzerne. Daher bekämen diese die Corona-Krise auch deutlicher zu spüren.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Montagabend erklärt, die Notenbank stehe, wenn erforderlich, bereit, mit angemessenen gezielten geldpolitischen Schritten auf die Virus-Krise zu antworten. Insidern zufolge sei bei der EZB aber noch keine endgültige Entscheidung über mögliche Geldspritzen getroffen worden.

OeNB-Gouverneur zurückhaltend

Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, steht einer koordinierten Aktion der Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus zurückhaltend gegenüber. Die Geldpolitik sollte nicht überreagieren, so Holzmann am Dienstag.

Gegen EZB-Zinssenkungen: Robert Holzmann, der Gouverneur der österreichischen Nationalbank. Foto: Reuters

Eine Änderung des Leitzinses hätte derzeit eher einen psychologischen Effekt, sei aber eine sekundäre Maßnahme, so der Gouverneur. Primär müssten die Staaten mit fiskalischen Stimuli eingreifen, um die Konjunktur zu stützen. Eine Zinssenkung als Antwort auf die Epidemie leht Holzmann ab.

Trump will "starke" Zinssenkung

US-Präsident Donald Trump wünscht sich indes eine Reaktion der amerikanischen Zentralbank (Fed). Der Republikaner wirbt im beginnenden Präsidentschaftswahlkampf mit guter Konjunktur, sinkender Arbeitslosigkeit und einem Börsenboom für sich. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus bedroht auch die weltgrößte Volkswirtschaft und könnte Trumps Wiederwahlchancen schmälern.

Vor der Telefonkonferenz der Zentralbanken der sieben führenden Industrienationen (G7) forderte der US-Präsident von seinen eigenen Währungshütern eine kräftige Zinssenkung. "Unsere Federal Reserve lässt uns höhere Zinsen zahlen als viele andere, obwohl wir eigentlich weniger zahlen sollten", twitterte Trump am Dienstag.

Frankreich will koordinierte Reaktion

Frankreich hingegen will eine "starke und koordinierte" Reaktion der Eurozone und der G7-Staaten im Kampf gegen die Folgen des Coronavirus. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire erklärte am Dienstag auf Twitter, er habe ein "sehr positives" Telefonat mit der EZB-Präsidentin geführt.

Die G7 allerdings wollen offenbar nicht zu konkreten finanz- oder geldpolitischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft gegen die Folgen der Coronavirus-Epidemie aufrufen. Eine für diesen Dienstag oder Mittwoch vorgesehene gemeinsame Erklärung beinhalte keine gezielten Forderungen nach neuen Staatsausgaben oder koordinierten Zinssenkungen der Zentralbanken, sagte ein Vertreter der Staatengruppe.

Zinssenkung in Australien

Inzwischen reagiert hat die australische Zentralbank auf die negativen Folgen des Coronavirus. Sie hat ihren Leitzins auf ein Rekordtief gesenkt. Die Währungshüter kappten den Schlüsselzins auf 0,5 Prozent von 0,75 Prozent, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie abzufedern, wie die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag nach ihrer monatlichen Sitzung bekanntgab.

RBA-Chef Philip Lowe sagte, das Coronavirus sei eine "deutliche" Belastung für die australische Wirtschaft. Es sei aber schwierig vorauszusagen, wie groß und langfristig die Auswirkungen seien. Lowe stellte weitere Zinssenkungen in Aussicht. "Der Rat ist bereit, die Geldpolitik weiter zu lockern, um die australische Wirtschaft zu unterstützen."

Auch der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat inmitten der Viruskrise geldpolitische Hilfen in Aussicht gestellt. Die Zentralbank sei bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die Wirtschaft die Belastungen der Corona-Krise überwinde, sagte der Kanadier am Dienstag im britischen Parlament. Der geldpolitische Rat analysiere derzeit die Auswirkungen der Krise.

Volkswirte dämpfen Erwartungen

Die europäischen Börsen verzeichneten angesichts der Zusicherungen durch die Währungshüter am Dienstag erneut Kurssprünge. Bereits am Montag hatten sich die wichtigsten Indizes von den Verlusten der Vorwoche teilweise erholt. Auch an der Wall Street ging es zuletzt wieder bergauf.

Die Börsen haben sich weltweit zuletzt wieder etwas beruhigt. Die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Krise sind aber noch nicht genau abzusehen. Foto: AP

Von Expertenseite gibt es allerdings auch warnende Töne. Man dürfe sich von geldpolitischen Interventionen nicht zu viel erwarten. Der Einfluss der Zentralbanken sei in der Corona-Krise gering.

"Anders als in der globalen Finanzkrise werden die Zentralbanken bei der Bekämpfung des wirtschaftlichen Schadens durch das Coronavirus nur wenig helfen können", erklärte etwa der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Die größten wirtschaftlichen Probleme seien ein Zusammenbrechen globaler Wertschöpfungsketten und fehlendes Konsumentenvertrauen.

Ähnlich argumentierte der Chefvolkswirt der deutschen Dekabank, Ulrich Kater: "Die unmittelbaren wirtschaftlichen Probleme liegen in einem vorübergehenden gleichzeitigen Ausfall von Angebot und Nachfrage aufgrund eines von außen kommenden Schocks, und das weltweit. Dagegen können die Notenbanken direkt wenig tun." Es sei aber sehr wichtig, "dass sich dieser vorübergehende realwirtschaftliche Stress nicht ins Finanzsystem" übertrage und dann wieder die Konjunktur belaste.

Tourismus leidet

Reaktionen auf die Corona-Krise gibt es auch in der Tourismusbranche, die vom neuartigen Virus besonders stark getroffen wurde. Die US-Hotelkette Hyatt zog ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr zurück. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS etwa reduziert wegen der Corona-Krise ihre Kapazitäten und zieht ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr zurück. Die Airline werde als Reaktion auf die geringere Nachfrage in den nächsten Monaten ihre Kurzstrecken-Kapazitäten reduzieren, teilte SAS mit.

Der Tourismus-Konzern TUI will sparen, um unbeschadet aus der Corona-Krise zu kommen. Foto: Reuters

Der deutsche Reisekonzern TUI will die Folgen der Epidemie durch Sparpläne ausgleichen. Denkbar seien Budgetkürzungen in der Verwaltung, Einstellungsstopps und die Verschiebung nicht zentraler Projekte, teilte das Unternehmen mit.

Nach den ersten Coronavirus-Fällen unter anderem in Norditalien seien in der vergangenen Woche schwächere Buchungen verzeichnet worden. Auf den Betrieb gebe es bisher nur geringfügige Auswirkungen wie die Umleitung eines Kreuzfahrtschiffs in Asien. Am Montag hat bereits der japanische Kreuzfahrtanbieter Luminous Cruise Insolvenz angemeldet. (red, 3.3.2020)