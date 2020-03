Bitteres. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

LASK-Verteidiger Marvin Potzmann hat sich beim 5:1-Kantersieg gegen Hartberg am Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen. Das bestätigte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag auf APA-Anfrage. Potzmann hatte sich in einem Zweikampf mit Hartberg-Spieler Jürgen Heil das Knie verdreht. Der 26-Jährige fällt für den Rest der Saison aus.

Die genaue Diagnose, seine Ausfalldauer und ein möglicher Operationstermin stehen aber noch nicht fest, wie der LASK ausführte. (APA, 3.3.2020)