Der Auswahlprozess ähnelt der Reise nach Jerusalem: Viele wollen den Platz des Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei erobern, doch am Schluss kann nur einer überbleiben. Insgesamt haben 312 Personen bei der Bundeswahlkommission der USA ihre Kandidatur für das Ticket der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2020 eingereicht. Von den 29 Hauptkandidaten sind noch zwölf übrig. Aus diesem Dutzend wird schließlich in den Vorwahlen der Demokraten der Herausforderer Donald Trumps erkoren werden.

Den Auftakt der Primaries und Caucuses machte Iowa am 3. Februar, am 11. Februar folgte New Hampshire. Richtig zur Sache geht es aber erst am sogenannten "Super Tuesday" am 3. März: An diesem Tag wählen 15 Bundesstaaten, 1.345 von 3.979 Delegiertenstimmen werden alleine an diesem Tag vergeben.