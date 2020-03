Deal mit Sky: Disney+ für mehrere Jahre über Boxen des Pay-TV-Riesen auch in Österreich

Große Europa-Präsentation abgesagt – Disney+ ist der nächste Corona-Fall unter den Branchenevents. Foto: Disney

Die opulente Präsentation des weltgrößten klassischen Medienkonzerns Disney zum Start der Streamingplattform Disney Plus diesen Donnerstag (5. März) und Freitag in London mit hunderten geplanten Gästen ist abgesagt. Der Großevent reiht sich ein unter viele mit Blick auf das Coronavirus abgesagte Branchenveranstaltungen.

Der Europa-Start soll nun über Social Media und Pressemitteilungen kommuniziert werden, in kleinerem Rahmen soll es auch Presse-Präsentationen geben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz soll Disney+ nach bisherigen Plänen am 24. März starten.

Offiziell ist mit Dienstag auch eine Kooperation von Disney+ mit Sky. Sky können das Disney-Streamingangebot über ihre bestehenden Set-Top-Boxen nützen.

Am 24. März startet Disney+ zudem in Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Spanien. Skandinavien, Belgien und Portugal sollen im Sommer 2020 folgen. (red, 3.3.2020)