Der 33-jährige Maxim Garejew wurde am Montag schuldig gesprochen

Wegen Mordes an einer Instagram-Influencerin ist ein Mann in Russland zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Foto: APA/AFP/LOIC VENANCE

Wegen Mordes an einer Instagram-Influencerin ist ein Mann in Russland zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 33-jährige Maxim Garejew wurde am Montag schuldig gesprochen, die 25-jährige Jekaterina Karaglanowa erstochen zu haben, die im Internet als Doppelgängerin von Audrey Hepburn aufgetreten war.

Karaglanowas unbekleidete Leiche war im Juli in einem Koffer entdeckt worden, der Körper wies 19 Stichverletzungen auf. Die Frau hatte auf ihrem Instagram-Account Fotos veröffentlicht, die sie im Hepburn-Look an Urlaubsorten wie Venedig oder Dubai zeigten. Mehr als 100.000 Menschen verfolgten ihre Einträge.

Haft in Straflager

Der jetzt verurteilte Garejew erhielt von russischen Boulevardzeitungen den Spitznamen "Ken-Puppe", weil er nach zahlreichen Schönheitsoperationen aussah wie die männliche Version der Barbie-Puppe. In einem von der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Video sagte er aus, er habe die mit ihm bekannte Karaglanowa umgebracht, weil sie sich über seine finanzielle Lage und seine Sexualität lustig gemacht habe. Er wurde zur Haft in einem Straflager verurteilt. (APA, 3.3.2020)