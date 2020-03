Das Projekt "The Metropolitan", halbrechts im Bild, soll schon 2021 bezugsfertig sein. Links im Bild ist der Skytower der Buwog zu sehen. Visualisierung: STC

Das nächste Wohnhochhaus für Wien: Direkt am Hauptbahnhof, in der Karl-Popper-Straße 5, wird schon seit Herbst am 20-stöckigen Wohnhochhaus "The Metropolitan" gebaut. Offizieller Spatenstich war am heutigen Dienstag.

Beim südlichen Ausgang der Unterführung, durch die u.a. auch die Straßenbahnlinie D fährt, entstehen bis 2021 rund 370 Mietwohnungen. Gebaut werden sie von der STC Swiss Town Consult AG für den deutschen Investor Art-Invest Real Estate.

Wohnungen großteils mit 45 Quadratmetern

Das Wohnprojekt verfügt mit Erdgeschoss und 19 Obergeschossen über eine oberirdische Bruttogeschossfläche von rund 24.700 Quadratmetern sowie über eine Tiefgarage mit rund 110 Pkw-Stellplätzen. Die 370 Wohneinheiten sind laut Aussendung überwiegend für Singles oder Pärchen konzipiert. 316 Wohnungen werden eine Wohnnutzfläche von 40 bis 45 m² aufweisen, 19 Wohnungen werden 1-Zimmer-Wohnungen mit ca. 30 Quadratmetern. 16 Wohneinheiten werden 65 m², 19 Wohneinheiten 80 m² haben.

Den künftigen Bewohnern stehen ein Indoor- und ein halböffentlicher Outdoor-Fitnessbereich sowie eine Kitchen-Lounge, eine Co-Working-Fläche und eine Dachterrasse zur exklusiven Nutzung zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Erdgeschoß wird es außerdem drei Geschäfte geben. (red, 3.3.2020)