In Schlauchbooten riskieren ganze Familien den Weg über das Meer nach Griechenland. Foto: APA/AFP/ARIS MESSINIS

Mit der Eskalation des türkisch-syrischen Konflikts droht nach 2015 nun eine weitere schwere Flüchtlingskrise. Über dramatische Zustände an den Grenzen, schwere Fehler der Europäischen Union und österreichische Härte im Umgang mit Menschen in Not berichtet Bianca Blei vom STANDARD. Und wir sprechen darüber, was getan werden müsste, um die Krise abzuwenden. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 3.3.2020)

