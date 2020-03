Wegen der Verbreitung des Corona-Virus war die Feier in Hamburg abgesagt worden

Der 49-jährige Marco Müller ist Küchenchef im "Rutz", das heuer erstmals drei Sterne erhielt. Foto: imago images/tagesspiegel Fotograf: Kitty Kleist-Heinrich

Die Verleihung in Hamburg wurde Corona-Virus-bedingt abgesagt, die Sterne gibt es aber trotzdem. Die Ankündigung erfolgte Dienstag Vormittag per Video-Stream auf Facebook durch Michelin-Chef Gwendal Poullennec.

Die wichtigste Neuigkeit dabei: Berlin hat mit dem "Rutz" unter Küchenchef Marco Müller erstmals ein Drei-Sterne-Restaurant. "Die Küche von Marco Müller und seinem Team hat in nur kurzer Zeit eine sagenhafte Entwicklung vollzogen. Die Gerichte sind voller Finesse, Ausdruck und toller geschmacklicher Balance. Auch in ihrem ausgeprägten Bezug zur Natur heben sie sich deutlich ab", so Poullennec.

Damit sind im deutschen Guide nach wie vor zehn Drei-Sterner gelistet, nachdem die Schwarzwaldstube, die im Jänner abgebrannt ist, rausgefallen ist. Dazu kommen sieben neue Lokale mit zwei Sternen, sowie 29 neue Ein-Stern-Lokale.

Insgesamt sind im Michelin Deutschland 2020 zehn Lokale mit drei Sternen, 43 mit zwei Sternen und 255 mit einem Stern gelistet. Der Guide Michelin Deutschland ist ab 6. März 2020 zum Preis von 18,40 erhältlich.



(red, 3.3.2020)

Die Liste der neuen Drei- bzw. Zweisterner:

Drei Sterne

Berlin Rutz

Zwei Sterne

Berlin Coda Dessert Dining

Stuttgart Olivo

München Les Deux

Neunburg vorm Wald Obendorfer's Eisvogel

Frankfurt am Main Gustav

Hamburg Bianc

Hannover Jante