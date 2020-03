Janez Janša trat am Dienstag vor das Parlament. Foto: AFP / Jure Makovec

Als Janez Janša am Dienstag vor der Vertrauensabstimmung über seine Person vor das slowenische Parlament trat, kündigte er an, seine Viererkoalition werde sich auf das konzentrieren, was sie zusammenhält. Analysiert man allerdings die Beweggründe der beteiligten Parteien, so kommt man vor allem auf eines: Machterhalt. So etwa haben neun der zehn Abgeordneten der liberalen Partei SMC von Ex-Premier Miro Cerar offenbar aus Angst davor, nach der nächsten Wahl nicht mehr im Parlament zu sitzen, ihre Werte über Bord geworfen, indem sie nun der Regierung unter dem nationalkonservativen Janša beitreten.

Cerar, der zehnte Abgeordnete und bisherige Außenminister, verließ aus Enttäuschung seine Partei, die einst sogar nach ihm benannt wurde. Der moderate Politiker, der stets für Ausgleich und besonnene Politik gestanden war, verweigerte sich den Rechtspopulisten: Die SMC habe ihr Gesicht verloren, man habe mit dem Koalitionseintritt die Wähler betrogen. Seine Parteifreunde hätten "einfach ihre Stimmen den Höchstbietenden verkauft", analysiert der Politologe Marko Lovec von der Universität Ljubljana. "Während der Kapitän ins Meer sprang, macht sein Schiff eine letzte profitable Reise."

Den Mitgliedern der Partei der ehemaligen Regierungschefin Alenka Bratušek wurde untersagt, etwas Ähnliches zu machen wie die SMC-Abgeordneten. Sie werden also in der Opposition bleiben. Abgesehen von der nationalkonservativen SDS von Janša (26 Abgeordnete) und den neun Abgeordneten der SMC sind auch die Pensionistenpartei DeSUS und die christdemokratische NSi Teil der neuen Regierung. Ein Koalitionsvertrag wurde bereits unterschrieben. Die Regierung hat sich im Vorfeld mindestens 46 der 90 Stimmen der Abgeordneten gesichert.

Falscher Schachzug

Der bisherige Premier Marjan Šarec hatte – freilich ohne dies zu wollen – den Weg für Janša geebnet, indem er Ende Jänner als Premier zurücktrat. Er hatte es nicht geschafft, in der Koalition einen roten Faden durchzusetzen, und gehofft, dass Neuwahlen ihm ein stärkeres Mandat verschaffen. Doch der Schachzug erwies sich als Falle, weil Janša eine neue Koalition schmiedete.

Šarec' Partei geht nun in Opposition und wird innerhalb dieser die größte Fraktion stellen. Der Politiker werde es in der Opposition schwer haben, meint Lovec. Denn in der neuen Rolle könne der frühere Bürgermeister von Kamnik weniger punkten, zudem sei er im ideologischen Grabenkampf weniger erfahren als die Sozialdemokraten oder Die Linke.

Aber auch für Janša wird es nicht leicht. Er sollte, auch mit Blick auf die slowenische EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2021, für eine stabile Regierung sorgen. Doch angesichts des Kuhhandels mit den SMC-Abgeordneten erachten manche die Legitimität der Koalition als angekratzt. Zudem ist Janša jemand, der sicher nicht zur Ruhe beiträgt. Er werde nun die Zeit als Regierungschef nutzen, um einen Sieg bei den Wahlen in zwei Jahren vorzubereiten, meint Lovec. "Das bedeutet, dass er einige Zuckerln verteilen, ein wenig polarisieren und die Gegner diskreditieren wird. Vielleicht wird er auch eine neue Partei unterstützen, die die anderen, die verschwinden werden, ersetzen kann", so der Politikwissenschafter.

Nähe zu Viktor Orbán

Das Land ist bereits gespalten. Am Freitag versammelten sich in Ljubljana zahlreiche Demonstranten, um gegen den Rechtsruck, die neue Regierung unter Janša und vermehrte Hasssprache zu protestieren. In den vergangenen Wochen wurden in Slowenien auch Finanzflüsse von Leuten, die Ungarns Premier Viktor Orbán nahestehen, an Medienunternehmen, die wiederum der Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) von Janša zugeordnet werden, öffentlich gemacht. Die SDS steht bereits seit längerer Zeit auch ideologisch unter dem Einfluss von Orbáns Partei Fidesz.

In seiner Rede am Dienstag wählte Janša hingegen zunächst einen gemäßigten Ton und kündigte an, dass er das Land dezentralisieren und die Digitalisierung vorantreiben wolle. Er thematisierte die Überalterung der Gesellschaft und damit zusammenhängende Probleme für das Pensionssystem. Dann machte er klar, dass er in der Migrations- und Integrationspolitik einen harten Kurs verfolgen wird. Wer nach Slowenien komme, dem werde geholfen, aber niemand könne erwarten, dass "wir seine Gewohnheiten, sein Verhalten, seine Kultur akzeptieren. Wir erwarten zu Recht, dass er unsere akzeptiert", so Janša.

Zum Regierungsprogramm gehören auch ein wirksamer Grenzschutz und die Einführung von Kindergeld für alle. Janša muss nun innerhalb von 15 Tagen die Namen seiner Minister nennen. (Adelheid Wölfl, 3.3.2020)