Coronavirus

Coronavirus-Erkrankungen gehen in China weiter zurück, 24 Fälle in Österreich

125 Erkrankungen und 31 Tote am Montag in China. Südkorea meldet 600 neue Fälle. USA kündigen lückenlose Kontrollen von Flugreisenden aus Italien und Südkorea an