Foto: AFP

Das Coronavirus beherrscht in Österreich auch die sozialen Medien. Da SARS-CoV-2 immer öfter Thema vieler Tweets und Konversationen ist, hat Twitter in Österreich in Kooperation mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ein Aufklärungs-Tool gestartet.

Verifizierte Informationen an oberster Stelle

Sobald auf Twitter in Österreich auf den Trend #Coronavirus geklickt oder nach bestimmten Schlagwörtern (Coronavirus sowie 30 weitere relevante Keywords) gesucht wird, wird im oberen Bereich der Timeline das Tool ausgespielt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Nutzern würden so "relevante und verifizierte Informationen" zur Verfügung gestellt.

Es soll auch dazu dienen, "mögliche Falschinformationen zu reduzieren". "Die AGES liefert als wissenschaftliche Einrichtung in Zeiten von Fake News qualitätsgesicherte Fakten", sagte AGES-Geschäftsführer Thomas Kickinger. Gerade in Krisenzeiten seien vertrauenswürdige Informationen wichtig. (APA, 03.03.2020)