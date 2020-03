Foto: DR/Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Fahren ohne Fahrschein In der estnischen Hauptstadt Tallinn und im französischen Dünkirchen fährt man kostenlos Öffis im Nahverkehr. Könnte dies richtungsweisend für ganz Europa sein? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Reiches Bayern, arme Alte Bayern gilt in Deutschland als Musterbundesland. Dennoch ist jeder fünfte Bayer ab 65 von Altersarmut bedroht – der Höchstwert für Deutschland. Die Doku wirft Schlaglichter auf die armen Alten im reichen Bayern und ihre Überlebensstrategien. Bis 21.00, 3sat

20.15 EMANZIPATIONSDRAMA

Eine Sommerliebe (La Belle Saison, F 2015, Catherine Corsini) Die 23-jährige Delphine (Izïa Higelin) zieht 1971 vom elterlichen Bauernhof nach Paris. In der Stadt entdeckt sie Frauenrechte und die Liebe zu Carole (Cécile de France). Zurück auf dem Bauernhof, erlebt das Paar einen glücklichen Sommer, bis die Beziehung entdeckt wird. Autobiografisch inspirierte Emanzipationsgeschichte der französischen Regisseurin Catherine Corsini (Die Affäre). Bis 21.55, Arte

21.20 TALK

Pro und Contra: Steht Europa vor einer neuen Flüchtlingswelle? Bei Gundula Geiginger diskutieren Ex-Außenministerin Karin Kneissl, der türkische Botschafter Ozan Ceyhun, ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl, Grünen-Europasprecher Michel Reimon, Neos-Abgeordneter Helmut Brandstätter und Profil-Außenpolitikchef Robert Treichler. Bis 22.20, Puls24

21.55 DOKUMENTATION

Dicktatorship – Machos made in Italy Für den Penis werden in Italien 887 Spitznamen gezählt. Gustav Hofer und Luca Ragazzi machen sich in dem Land auf die Suche nach den Wurzeln des Patriarchats. Auf einer oft komischen und immer wieder überraschenden Reise treffen sie sich mit Menschen, deren Theorien helfen können, die Vorherrschaft des männlichen Geschlechts zu erklären. Bis 23.20, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Spezial: Siedler-Träume – Israels schwere Hypothek Wer immer die nächste israelische Regierung bilden wird, hat eine schwere Hypothek zu tragen: die steigenden Erwartungen der 450.000 jüdischen Siedler im palästinensischen Westjordanland, die die Politik des Landes vor sich hertreiben. Die Siedler fordern, zudem gestärkt durch die Haltung der Trump-Regierung, die Eingliederung ihrer umstrittenen Siedlungen in den israelischen Staat. Bis 00.05, ORF 2

22.50 GANGSTERDRAMA

Cotton Club(USA 1984, Francis Ford Coppola) Richard Gere als Jazztrompeter, der sich im Cotton Club in Harlem einen Namen machen will und sich in eine betörende Gangsterbraut (Diane Lane) verliebt. Meisterlich inszeniert von Francis Ford Coppola. Coppola hat erst vor kurzem einen Director’s Cut des Klassikers unter dem Titel The Cotton Club: Encore erstellt. Bis 1.00, Servus TV