9. 3. bis 5. 4. 2020: Nespress-Gourmetweeks

Unter dem Motto "Signature" gibt es bei den Nespresso Gourmet Weeks Gerichte von Haubenköchen in mehr als 45 teilnehmenden Restaurants zum fixen Menüpreis zu entdecken.

Foto: Philipp Lipiarski

Je nach Haubenanzahl variiert der Preis zwischen 19 Euro (zwei gängiges Mittagsmenü im Ein-Haubenlokal) bis zu 69 Euro (dreigängiges Abendmenü im Fünf-Hauben-Restaurant).

www.gourmetweeks.at





6.3. bis 8.3. Stocksale Kindersachen

Foto: Erich Gromek/STOCKSALE

Kindermode aus den Frühjahrs- und Sommerkollektionen des Vorjahres gibt es am Wochenende beim Stocksale Kindersachen zu entdecken. Die Stücke von rund internationalen Kindermode-Marken sind zwischen 30 und 70 Prozent reduziert.

6. bis 8. März,

ehemaliges Gewerbehaus

1030, Rudolf-Sallinger-Platz 1

www.stocksale.at





7. bis 8. März Feschtauschbörse

Der Feschmarkt feiert heuer Zehn-Jahr-Jubiläum. Zum Auftakt gibt es die Feschtauschbörse in der Kunsttankstelle Ottakring. Getauscht werden können Kleider, Schuhe, Accessoires, Vinyl und Grünpflanzen. Was übrig bleibt, wird an karitative Organisationen gespendet.

Tauschgebühr: 5 Euro für bis zu drei Kilogramm

www.feschmarkt.info





Ab 6. 3. 2020: Filmstart

Foto: Polyfilmverleih

Sie sagt von sich selbst, sie habe "die Modefotografie untergraben", auf jeden Fall hat Elfie Semotan mit ihrer Arbeit die Branche ein Stück weit revolutioniert. Der Dokumentarfilmer Joerg Burger porträtiert die international erfolgreiche Österreicherin in seinem neuen Film "Elfie Semotan – Photographer". Ab 6. März im Kino





4. 3. bis 5. 4. 2020: Ausstellung

Die Ausstellung "Human by Design" im Wiener Mak präsentiert innovative Strategien, mit denen Design auf diverse Herausforderungen der heutigen Gesellschaft reagiert.

www.mak.at





bis 9. 3. 2020: Ausstellung

Der Studiengang "Fashion & Technology" der Kunstuniversität Linz präsentiert noch bis 9. März im splace am Hauptplatz 6 in Linz die Ausstellung "In the Lab".

www.ufg.at

(RONDO, 6.3.2020)