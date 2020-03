Reinhold Bilgeri: "Von dem Bild geht eine nostalgische Magie aus, die mich an meine Tochter denken lässt." Foto: Nathan Murrell

"Das Bild auf dem Foto hat meine Tochter Laura gemalt, als sie sieben Jahre alt war. Heute ist sie 24. Damals standen im Keller unseres Hauses in Dornbirn ein Boxsack und eine Staffelei. Sie hat sehr gern Frauen gemalt, Kindermädchen, Freundinnen, ihre Mutter.

Mich fasziniert dieses eine Bild so sehr, dass ich es manchmal sogar auf Reisen mitgenommen habe. Mittlerweile hängt es die meiste Zeit in der Wiener Wohnung. Von dem Bild geht eine nostalgische Magie aus, die mich an meine Tochter denken lässt. Aber nicht nur, die Augen erinnern mich an meine Frau Beatrix.

Eigentlich fehlt nur noch eine Erinnerung an meinen Hund auf dem Bild, dann sähe ich dort sozusagen die drei ‚Frauen‘ meines Lebens, die, wie soll ich sagen, die Richtung meines Seelenwagens vorgeben. Wie auch immer: Dieses Bild steht für mich für eine Landschaft der Seele. Ich berühre es und weiß, es stammt von meinem Kind." (Michael Hausenblas, RONDO, 5.3.2020)

