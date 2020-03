Weiter geht's in der Nations League. Foto: APA/HANS PUNZ

Amsterdam – Die Auslosung für die UEFA Nations League hat Österreichs Fußball-Nationalteam am Dienstagabend in Amsterdam folgendes Los beschert: Die ÖFB-Auswahl trifft von Anfang September bis Mitte November in der Gruppe 1 der Liga B auf Norwegen, Nordirland und Rumänien. (APA, red, 3.3.2020)

Die Auslosung der UEFA Nations League am Dienstagabend hat in Amsterdam folgende Gruppen-Einteilungen ergeben:

Liga A:

Gruppe 1: Niederlande, Italien, Bosnien-Herzegowina, Polen

Gruppe 2: England, Belgien, Dänemark, Island

Gruppe 3: Portugal, Frankreich, Schweden, Kroatien

Gruppe 4: Schweiz, Spanien, Ukraine, Deutschland

Liga B:

Gruppe 1: ÖSTERREICH, Norwegen, Nordirland, Rumänien

Gruppe 2: Tschechien, Schottland, Slowakei, Israel

Gruppe 3: Russland, Serbien, Türkei, Ungarn

Gruppe 4: Wales, Finnland, Irland, Bulgarien

Liga C:

Gruppe 1: Montenegro, Zypern, Luxemburg, Aserbaidschan

Gruppe 2: Georgien, Nordmazedonien, Estland, Armenien

Gruppe 3: Griechenland, Kosovo, Slowenien, Moldau

Gruppe 4: Albanien, Weißrussland, Litauen, Kasachstan

Liga D:

Gruppe 1: Färöer, Lettland, Andorra, Malta

Gruppe 2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Spieltermine:

Gruppenphase 3.-5. September, 6.-8. September, 8.-10. Oktober, 11.-13. Oktober, 12.-14. November und 15.-17. November 2020

Finalturnier: 2., 3. und 6. Juni 2021

Relegation und WM-Play-off: 24., 25., 28. und 29. März 2022