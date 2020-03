Hier sind deine Infos für den Tag:

[USA] Erste Ergebnisse zeigen eine überraschend klare Führung für Obamas Ex-Vizepräsident

[Inland] Höchstgericht schmettert türkis-grüne Blockade im Ibiza-Ausschuss ab.

[Flüchtlingskrise] Initiator des EU-Türkei-Deals: "Derzeit wird massiv EU-Recht gebrochen". Um eine historische Menschenrechtskrise abzuwenden, müsse die EU mit der Türkei dringend ein neues Flüchtlingsabkommen abschließen, sagt Gerald Knaus.

Was kann die EU in der neuen Flüchtlingskrise machen? Fünf Szenarien.

[Podcast] Flüchtlinge an EU-Außengrenze – volle Härte gegen Menschen in Not?

[Panorama] 24 Coronavirus-Infektionen in Österreich: Drei neue Fälle in Wiener Anwaltskanzlei.

[Wirtschaft] Jobbörse für Flüchtlinge: Lange Schlangen vor Ikea.

Corona-bedingt hagelt es Veranstaltungsabsagen: Wer trägt die Kosten?

[Hinter der Fassade] Ein User erzählt, wie er in Graz eine Baulücke gefunden und bebaut hat. Das Ergebnis sind drei mehrgeschossige Wohnungen mit einem Betonatrium, mehreren Terrassen und einem Garten.

[Arbeitsrecht] Ihr wollt euch selbständig machen? Was ihr beachten müsst und welche bürokratischen Schritte zu beachten sind, erfahrt ihr hier.

[Wetter] Am Mittwoch lockern die anfangs verbreitet dichten Wolken tagsüber auf, am längsten zeigt sich die Sonne im Süden. Vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel überwiegen hingegen weiterhin die Wolken und bringen anfangs einzelne Schneeschauer, im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze auf 900 m an. 3 bis 12 Grad.

[Zum Tag] Am 4. März 1922 hatte der Stummfilm Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau mit Max Schreck in der Rolle des Vampirs Graf Orlock seine Uraufführung. Der Spielfilm gilt als prägend für das Genre des Horrorfilms.