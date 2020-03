So sah es letztes Jahr aus: Googles CEO Sundar Pichai bei der I/O-Konferenz im Mai 2019. Foto: APA / AFP / JOSH EDELSON

Das Coronavirus hat nun zur Absage einer weiteren wichtigen Tech-Messe geführt. Nach dem Mobile World Congress hat nun auch Google seine für 12. bis 14. Mai angesetzte Entwicklerkonferenz I/O abgesagt, auf der man üblicherweise neue Geräte, Services und Features für bestehende Dienste vorstellt und auch im Detail über die nächste Android-Generation spricht.

Gemäß den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO und der US-Gesundheitsbehörde CDC hinsichtlich der Verbreitung von SARS-CoV-2 wird die I/O als physische Veranstaltung in San Francisco abgesagt. Man erörtert jedoch Möglichkeiten, die Veranstaltung "weiterzuentwickeln." Dabei könnte man den Weg gehen, den man bereits für die Google Cloud Next einschlägt – eine für April angesetzte Veranstaltung, die ebenfalls aufgrund der Sorgen rund um das Coronavirus abgesagt wurde und nun als Online-Event umgesetzt werden soll.

Alle, die bereits ein Ticket für die Google I/O erworben haben, erhalten den Kaufpreis rückerstattet. Der Konzern verspricht, die Überweisungen bis 13. März zu erledigen.

Weitere Messen von Absage bedroht

In der Schwebe befindet sich auch Microsofts Hausmesse Build, die für 19. bis 21. Mai anberaumt ist. Auf der Website der Veranstaltung weist das Unternehmen darauf hin, dass man die Situation sehr ernst nehme, die Gesundheitsbehörden bislang aber noch nicht von der Abhaltung in Seattle abgeraten hätten. Man sei aber bereit, die Pläne zu ändern, je nachdem wie die Situation sich entwickelt. Der MVP Summit im Konzernhauptquarter, der am 16. März hätte starten sollen, wurde allerdings bereits zu einem Online-Event umgewandelt.

Bereits vor wenigen Tagen hat Facebook seine Entwicklerkonferenz F8 abgesagt. Stillschweigen gibt es bisher hingegen von Apple, das seine zentrale Konferenz des Jahres, die WWWDC, für Anfang Juni anvisiert.

Auch die Spielebranche kämpft mit ausfallenden und verschobenen Veranstaltungen. Die Games Developer Conference wurde von ihrem Termin Mitte März auf den Sommer verschoben. Weitere Events, die in den kommenden Monaten ebenfalls in Absagegefahr geraten könnten sind die Computex in Taipeh (Start am 2. Juni) und die Games-Messe E3 in Los Angeles (Start am 9. Juni). (gpi, 04.03.2020)