Whatsapp hat nun endlich auch einen Dunkelmodus. Nach längeren Tests wurde das Farbschema, das Augen in dunklen Umgebungen schonen soll, nun auch für die iOS- und Android-Apps veröffentlicht. In seinem Blog berichtet das Unternehmen dazu, dass es sich dabei um das am häufigsten von Nutzern nachgefragte Feature handle.

Über Betriebssystem oder App

Um den neuen Modus bei Whatsapp zu nutzen, kann er über das Betriebssystem aktiviert werden. Unter Android 10 und iOS 13 ist das in den Einstellungen möglich. Je nachdem wie der Nutzer den Dunkelmodus eingestellt hat, wird die Oberfläche dann zur vorab definierten Uhrzeit verdunkelt.

Andererseits lässt sich das Farbschema bei älteren Betriebssystemversionen auch direkt in den Whatsapp-Optionen aktivieren. In der App ruft man dafür die Einstellungen auf und wählt dort im Menüpunkt Chats unter Design das Schema "Dunkel".

WhatsApp

Whatsapp verwendet für den Dunkelmodus ein dunkles Grau. Die Entwickler haben dafür nach eigenen Angaben Farben verwendet, die sich am Systemstandard von iOS und Android orientiert.

Das neue Feature soll in den kommenden Tagen für iOS und Android veröffentlicht werden. Dass man für die neue Funktion so lange gebraucht hat, nimmt man bei Whatsapp durchaus mit einer Portion Selbstironie und hat passend dazu ein launisches Video veröffentlicht. (red, 4.3.2020)