Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Kogler beim Zusammentreffen mit den Sozialpartnern Mittwochfrüh. Foto: APA/Schlager

Wien – Die Regierungsspitze traf Mittwochfrüh mit Vertretern der Sozialpartner zusammen, um zu vereinbaren, wie auf das Corona-Virus und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft reagiert wird.

Die Regierung stehe für das System Kurzarbeit zur Verfügung in Betrieben, "wo es notwendig ist und Sinn macht", verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), als er nach dem Gespräch mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer vor die Presse trat. Man sei bereits mit den Hauptbetroffenen in Kontakt, sagte Kurz. Unternehmen, die aufgrund der Ausbreitung des Virus vor Liquiditätsschwierigkeiten stehen, soll zudem mit einer Kreditgarantie von zehn Millionen Euro geholfen werden. Das betreffe insbesondere klein- und mittelständische Betriebe.

Es herrsche nur eine "punktuelle" Betroffenheit, das Wirtschaftswachstum würde wegen SARS-CoV-2 um rund 0,1 Prozent sinken, zitierte Kurz Wirtschaftsforscher. Die Coronakrise in Oberitalien betreffe einen der wichtigsten Wirtschaftspartner Österreichs, sagte WKO-Präsident Mahrer. Auch die Holzindustrie sei betroffen und von den Bundesländern spüre Kärnten die Probleme besonders. ÖGB-Präsident Katzian sprach angesichts der Gesprächsergebnisse mit den Regierungsspitzen vom "guten Beginn eines Dialogs".

27 bestätigte Fälle in Österreich

Die Zahl der bestätigten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Österreich steigt weiter: Mit Stand Mittwoch, 9 Uhr, waren es 27 und damit um drei mehr als am Abend zuvor. Das teilte das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mit. Demnach wurden bisher 3.138 Tests durchgeführt. Details zu den neuen Fällen waren zunächst nicht bekannt.

Neue Kriterien für Verdachtsfälle

Seitens des Gesundheitsministeriums sind die Kriterien zur Beurteilung, ob Personen als Covid-19-Verdachtsfälle infrage kommen, konkretisiert worden. Die von der Wiener Ärztekammer an alle niedergelassenen Ärzte weitergegebenen Kriterien sollen verhindern, dass Patienten sich oder andere voreilig als mögliche Infizierte betrachten.

Für eine Abklärung – sprich: eine Testung auf den Sars-CoV-2-Erreger – kommen Personen mit akuten Symptomen wie dem plötzlichen Auftreten von Husten, Fieber, Kurzatmigkeit und Anzeichen einer akuten Atemwegserkrankung infrage. Zusätzlich muss nachgewiesen sein, dass die Betreffenden in den 14 Tagen vor Auftreten der Symptome Kontakt mit einem nachgewiesenen Covid-19-Patienten hatten oder sich in einer vom Coronavirus stark betroffenen Region aufgehalten haben. Dazu zählen die italienischen Regionen Piemont, Emilia-Romagna, Lombardei und Venetien, die chinesische Provinz Hubei, Südkorea, Iran, Hongkong, Japan und Singapur.

Behörde ordnet Testungen an

Personen, die diese Kriterien erfüllen, sind dazu aufgerufen, sich bei der Notfallnummer 1450 zu melden und keinesfalls ein Spital oder eine Arztpraxis aufzusuchen. Die Anordnung zur Durchführung einer Testung (idealerweise in der Wohnung der Betroffenen) sowie über mögliche weitere Maßnahmen, hat durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde – in Wien die MA 15 – zu erfolgen. Bei einem positiven Testergebnis ist die Person per Bescheid für die Dauer der Erkrankung abzusondern: in schweren Fällen im Spital, bei milden Verläufen zuhause. (APA, red, 4.3.2020)