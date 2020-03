Jetzt in chinesischem Teilbesitz: Klarna. Foto: Imago / Henrique

Hangzhou/Stockholm – Der chinesische Internetriese und Amazon-Konkurrent Alibaba steigt beim schwedischen Online-Bezahldienst Klarna ein. Die Ant Financial Services Group, das Unternehmen hinter der Zahlungsplattform Alipay, hat eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen aus Stockholm erworben, teilte dieses am Mittwoch mit.

Die beiden Unternehmen wollen noch stärker zusammenarbeiten, die Klarna-Dienste sollen mehr und mehr auch Alibaba-Händlern und -Kunden zugänglich werden.

Klarna hat zuletzt, im Jahr 2019, wegen hoher Investitionen Verluste geschrieben. Das lange profitable, 2005 gegründete Unternehmen galt seit einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr als das wertvollste europäische Fintech-Start-up mit einer Bewertung von mehr als fünf Milliarden Euro. (APA, 4.3.2020)