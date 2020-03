Ist man als Paar bereits eine Weile zusammen, stellt sich früher oder später meist die Frage, ob man zusammenzieht. Ein gemeinsamer Haushalt, gemeinsam einschlafen, gemeinsam aufwachen, ein in all seinen Momenten geteiltes Leben. Doch warum wird das eigentlich vorausgesetzt? Man hat vielleicht über Jahre seine eigenen vier Wände endlich genau so eingerichtet, dass sie das perfekte Zuhause sind, und schätzt den persönlichen Freiraum. Die Gemeinsamkeit als Paar muss, wie in den Anfangstagen der Beziehung, gezielt gesucht werden, gemeinsame Stunden werden bewusst erlebt und werden so zu etwas ganz Besonderem. Alltagstrott stellt sich sehr viel langsamer ein, wenn jeder für seine eigene Wohnung verantwortlich ist und zahlreiche Diskussionen über Haushaltspflichten oder unterschiedliche Ordentlichkeitsbedürfnisse gegenstandslos werden.

Getrennt wohnen als Paar: Ihre Erfahrungen? Foto: Getty Images/iStockphoto/PredragImages

Die Beziehung bleibe auf diese Art länger "frisch", sagen manche. Andere wollen sich vielleicht auch trotz wunderschöner Zweisamkeit ein gewisses Mysterium bewahren. Und nimmt es nicht auch den Druck heraus, wenn man beispielsweise nach einem heftigen Streit auch einmal ein paar Tage in der Ruhe des eigenen Zuhauses verbringen kann, um dann mit klarem Kopf wieder auf den Partner oder die Partnerin zuzugehen? Für Menschen, die ein extremes Bedürfnis nach Nähe haben, ist das vermutlich nichts. Für jene, die auch in Beziehungen Wert auf ihren Freiraum legen und die sich von zu viel Nähe schnell erdrückt fühlen, kann es dafür eine Voraussetzung für eine glückliche Beziehung sein.

Leben Sie als Paar getrennt?

Welche Vorteile ergeben sich daraus – für Sie und die Beziehung? Und was sind die Herausforderungen? Steht das Zusammenleben manchmal im Raum? Fühlen Sie sich zu Hause in der Wohnung des Partners oder der Partnerin? Und wie reagiert das Umfeld auf Ihre Entscheidung als Paar? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 6.3.2020)